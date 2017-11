Una familia en constante crecimiento Uno de los 33 equipos que forman parte de la estructura del CD Claret. / Antonio de Torre Una treintena de equipos de fútbol, fútbol sala y baloncesto componen esta temporada el CD Claret QUIQUE YUSTE Segovia Jueves, 30 noviembre 2017, 22:38

Llevan 24 años trasladando a los campos de fútbol, fútbol sala y baloncesto sus valores educativos. El próximo año cumplirán un cuarto de siglo y lo harán con la salud mejor que nunca y con la misma –o incluso más– ambición que el primer día. El Club Deportivo Claret, con cerca de medio millar de deportistas en sus filas, continúa trabajando con pasos firmes, cortos pero seguros, en proporcionar a sus jugadores una entidad en la que mejorar, tanto deportiva como personalmente, al mismo tiempo que disfrutan jugando al fútbol, al fútbol sala o al baloncesto.

La familia verdinegra vivió en la jornada de ayer una de las tardes más importantes del año. El polideportivo del colegio sirvió como escenario de la presentación oficial de los más de treinta equipos que forman el club. Uno por uno, los diferentes equipos de la entidad fueron desfilando por la cancha del pabellón para recibir la ovación de los amigos y familiares que no quisieron perderse la especial ocasión. Una vez estaban todos sobre el verde del pabellón, llegó el turno de realizar la foto de familia, en la que jugadores y monitores compartieron instantánea para inmortalizar a la familia del CD Claret en la temporada 2017-2018.

El curso se presenta más que interesante para los verdinegros. Con un total de 33 equipos repartidos en tres disciplinas diferentes, son más de cuatrocientos los deportistas que cada fin de semana compiten defendiendo la camiseta de su club. Junto a ellos, más de medio centenar de monitores que tratan de enseñar a sus jugadores movimientos deportivos pero también a comportarse en un pista deportiva, conscientes de que el deporte es un elemento clave en la educación de las personas. En total, son casi 500 las personas que forman parte de un club que a pesar de su envergadura no renuncia a continuar creciendo.

«El proyecto para el futuro es seguir progresando. Estamos muy contentos con la cantidad de chicos que tenemos. Algo estaremos haciendo medianamente bien para que los chicos nos elijan, pero lo fundamental es su educación», declaró el coordinador del CD Claret, Juan Carlos Lázaro Melero. Y es que a pesar del gran volumen de deportistas que manejan, los verdinegros todavía tienen capacidad para más. El techo del club lo fijarán los responsables de la entidad en el momento que entiendan que la calidad que ofrecen a sus deportistas se verá resentida por la cantidad de jugadores. «Este año nos ha sorprendido un poco la cantidad de chicos que se han apuntado. Pero no es cuestión de cantidad sino de calidad. Si viene más gente ampliaremos el club, pero queremos dar a esa cantidad de chicos sus buenos entrenadores, unas horas de entrenamiento mínimas y decentes... No queremos que haya una cantidad excesiva de chavales y luego no poder satisfacerlos», declaró.

A pesar de ser un club deportivo vinculado a un centro escolar, el CD Claret permite desde hace varios años la inscripción en sus filas de deportistas que estudien en otros colegios. De hecho, cada vez es mayor el porcentaje de jugadores que defienden la camiseta del Claret sin estudiar entre sus muros. «Quizás se han cansado de competir únicamente. Nuestra filosofía es que nuestros chavales jueguen. Son niños, es deporte base. Lo que quieren es jugar y no quieren estar en el banquillo sentados. Nuestra filosofía es esa, siempre acompañada de la educación a través del deporte. Es algo fundamental y más importante que los resultados. Si podemos ganar, perfecto, pero lo primordial es la educación», explicó el coordinador del club.

Para la presente temporada cuentan con un total de 11 equipos de baloncesto y otros 22 de fútbol o fútbol sala, con equipos en todas las categorías desde chupetines hasta juveniles. De hecho, uno de los conjuntos de dicha categoría continúa perteneciendo esta temporada en el club a pesar de haber concluido el bachiller y estudiar el primer curso de la carrera universitaria.

Como retos, los verdinegros están dispuestos a afrontar la aventura de salir de Segovia. Por el momento, los equipos del Claret tan solo compiten en ligas provinciales, circunstancia que podría cambiar a partir de la próxima temporada. Los responsables del club ya se lo han comunicado a los entrenadores y las familias, y la intención es salir a competir a nivel regional. «Vista la dimensión que tenemos es algo que estamos valorando. Si llega el momento queremos jugar en categoría regional», apuntó Lázaro Melero. Un momento que llegará en el instante en el que uno de sus equipos obtenga una plaza en dicha categoría con sus resultados en la provincia y disponga del nivel.

Para próximas temporadas también les gustaría contar con más horarios de entrenamientos, aunque son conscientes de que la saturación de las instalaciones lo hacen complicado. Por el momento, se conforman con su pabellón, donde entrenan los equipos de fútbol sala y baloncesto, mientras que los de fútbol lo hacen en los campos de Nueva Segovia.