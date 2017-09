Entregados los premios a los mejores deportistas de Castilla y León

A ritmo de Morat y con un público joven entregado, el grupo Los Síntomas abrió la gala de entrega de los V Premios Podium del Deporte de Castilla y León que reconocen los méritos de los mejores deportistas de la comunidad a lo largo del año 2106. La consejera de Cultura y Turismo María Josefa García Cirac acompañada del director general de Deportes Alfonso Lahuerta presidieron la gala que tuvo como escenario el Centro Cultural Miguel Delibes.

Un año más, la haltera leonesa Lydia Valentín, y van cuatro de las cinco ediciones, se llevó el premio a la mejor deportista de Castilla y León merced a su bronce olímpico en Río 2016. «El reconocimiento es muy importante para nosotros porque detrás de los triunfos hay mucho trabajo en el anonimato y es un estímulo para continuar entrenando», comentó la haltera leonesa que se considera «campeona olímpica en Londres 2012 y subcampeona en Pekín 2008, y seguramente antes de finalizar el año me darán las medallas queme corresponden», finalizó la haltera de 32 años que ahora tiene como objetivo el Mundial de Estados Unidos.

Los premiados Mejor absoluto Lidia Valentín Pérez (Halterofilia), bronce en los JJ OO de Río de Janeiro y reconocimiento de las medallas de oro en Londres 2012 y de plata en Pekín 2008. Mejor promesa Carlos Baeza Gozalo (Pelota). Este segoviano de Vallelado logró dos oros y un bronce en el Mundial de Pelota sub-22. Mejor entrenador Juan Carlos Pérez Delgado (Rugby), del SilverStorm El Salvador por su título de Liga y la Copa del Rey ganada en el Zorrilla Mejor club CB Avenida, de Salamanca, por su título de Liga en División de Honor femenina, los subcampeonatos de Copa y Supercopa y participación en la Euroliga. Edad escolar Sara Martín (Ciclismo), cuarta en el Mundial junior y doble campeona de España Discapacidad y deporte Lia Beel (Atletismo), cuarta en el relevo 4x100 en Río 2016 y quintos puestos en 100 y 200 metros Mención especial Carolina Rodríguez (Gimnasia Rítmica) a toda una vida dedicada al deporte

El premio que más revuelo levantó entre los asistentes fue el concedido al Club de Baloncesto Avenida, de baloncesto femenino, que llevó al Miguel Delibes a un importante número de jóvenes aficionadas desde Salamanca que jalearon al presidente Jorge Recio y al gerente del club Carlos Méndez, que subieron a recoger el trofeo «porque el equipo está entrenando para la Supercopa de España que se celebra este jueves».

Cerró el acto la consejera María Josefa García Cirac, que después de hacer una mención hacía cada uno de los premiados, aprovechó su intervención para exponer un paralelismo entre el deporte «y los acontecimientos que jalonan la actualidad de la sociedad española» para referirse al proceso secesionista catalán. «El cumplimiento de las normas establecidas entre todos y el respeto al contrario son las bases del deporte. Y una vez pactadas las normas no cabe cambiarlas para buscar ventajas. Todos debemos competir con las mismas reglas. No caben los privilegios. Si no hay respeto a las normas no hay juego». Igualmente señaló que el respeto al adversario hace que uno se esfuerce por superarse y aseguró que el deporte respeta su historia porque los que nos precedieron contribuyeron con su esfuerzo a los éxitos de ahora».