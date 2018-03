CAMPEONATO EUROPA MASTERS Elisa Hernández y Lucía Santos, entre las mejores Elisa Hernández, durante la prueba de 3.000 metros en Madrid. / EL NORTE Las corredoras palentinas triunfan en el Campeonato de Europa Masters con siete medallas, cinco oros y dos platas ESTHER BENGOECHEA Palencia Martes, 27 marzo 2018, 11:33

Seis días para competir entre las mejores y subir al podio en varias ocasiones en el Campeonato de Europa Masters, que se ha disputado la semana pasada en Madrid. Las atletas palentinas, Elisa Hernández (Capiscol de Burgos) y Lucía Santos (Corriendo por Palencia), que participaban por primera vez en esta cita internacional, han conseguido cuatro medallas de oro la primera, y una presea de oro y dos de plata la segunda.

Elisa Hernández ha sido la gran triunfadora del Europeo Masters. «Iba en buena forma y entrenar, he entrenado mucho, pero lograr cuatro medallas de oro no lo esperas ni en tus mejores pensamientos», reconoce la atleta del Capiscol, que no había podido competir en esta prueba internacional hasta ahora, al haberse celebrado fuera de España y no poder compaginarlo con el trabajo.

Lucía Santos posa con dos de las medallas. / EL NORTE

Hernández ha subido a lo más alto en 1.500 metros, prueba que completó con un tiempo de 4:51,26, tres segundos por delante de la irlandesa Mary Leech. La distancia de 3.000 metros tampoco se resistió a esta palentina, que paró el cronómetro en 10:03,78. Por si no había sido suficiente, tomó la salida en la tercera prueba continental, en campo a través, donde, como no podía ser menos, también subió a lo más alto del cajón, con una sensacional marca de 18:58. La cuarta medalla de oro en la mejor semana de la historia para Elisa Hernández la consiguió por equipos, con la selección española, en mayores de 40 años.

Las dos corredoras palentinas competían por primera vez en esta cita internacional

Lucía Santos, en categoría de más de 50 años, cruzó la línea de meta en segunda posición, tras haber recorrido 3.000 metros con un tiempo de 11:17,08, por detrás de la también española Recuerdo Arroyo, que paró el cronómetro en 10:57,99. Cinco días más tarde, el sábado, la corredora palentina volvía a vestirse de corto para buscar -de nuevo- el podio en el Parque de la Cuña Verde. Santos se proclamaba subcampeona de Europa en campo a través, con un tiempo de 20:24, solo por detrás de Nuria Sierra (20:07).

«Me ha sorprendido mucho esta plata porque había muchas atletas en la carrera. Me encontraba bien y llegaba con muchas ganas, la verdad. Me conformaba con estar ahí y poder luchar», señala la deportista de Corriendo por Palencia, que colgó las botas con 17 años y volvió al mundo del atletismo hace diez. «Estuve la mayor parte de la prueba en tercera posición, pero en la subida me vine arriba, adelanté a la inglesa y ya seguí segunda hasta que crucé la línea de meta», rememora.

No contenta con las dos preseas de plata, también se colgó el metal más codiciado, el de oro, por equipos. «Me lo dijeron cuando gané la medalla de plata y ya no me lo podía creer», señala con entusiasmo.

«Me he federado este año porque un amigo me ha convencido de que tenía buenas marcas y podía hacer algo», reconoce. «Toda la semana anterior estuve como un flan, pensando en dónde iba a participar, pero en cuanto sonó el pistoletazo de salida se me olvidó todo», argumenta.

El siguiente quebradero de cabeza de estas dos campeonas palentinas es donde van a colgar estos merecidos metales, logrados en la semana más intensa e ilusionante de su carrera deportiva.

