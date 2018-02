Duelo de sangre en Valencia

«Me ha sorprendido que Óscar haya hecho estas marcas tan pronto»

«Sí que esperaba una gran temporada por parte de Óscar, pero he de reconocer que me ha pillado un poco por sorpresa las marcas tan buenas que ha hecho tan pronto», señalaba ayer el entrenador Luis Ángel Caballero, antes de partir rumbo a Valencia para ver la competición de su pupilo. «Sí, quiero estar cerca para poder animarle», reconoce Caballero, que también ha entrenado desde niño a Sergio hasta esta temporada. «Está en un estupendo estado de forma y estoy convencido de que va a pasar a la final. Ha hecho una muy buena marca en Salamanca», afirma sobre Sergio.

«Óscar tiene pocas semanas para preparar el Mundial y para no saturar el cuerpo con tanto 400 metros. Le di a escoger entre las dos disciplinas para el Nacional y prefería correr 200 metros, y a mí me pareció bien», argumenta. «Esperemos que haga una buena marca. No va obsesionado con batir el récord, pero sí con lograr un buen tiempo. Eso le daría más confianza, aunque de confianza va muy bien esta temporada, yo creo que incluso tiene el ego muy alto», señala con humor.

¿Dónde está el techo de Óscar Husillos? Creo que aún nadie lo sabe. «Está creciendo mucho porque empezar el año pasado con esta distancia, la de 400 metros, y estar mejorando estas marcas es una gran señal», concluye.