Triatlón Dominio zamorano en Torquemada Sergio Santos y María José García se imponen con claridad en la quinta edición del Triatlón de Torquemada ÁLVARO MUÑOZ Palencia Sábado, 22 julio 2017, 23:38

Zamora ha conquistado Torquemada. Las aguas del Pisuerga les resultaban más cómodas a los atletas que las del Duero. Y es que los atletas zamoranos han dominado la quinta edición del triatlón de Torquemada gracias a los triunfos de Sergio Santos y María José García, que rompieron la prueba en el segmento a pie.

La jornada, marcada por una leve brisa que apaciguaba las calurosas temperaturas en la orilla del Pisuerga, comenzó con un disputado tramo de natación. 750 metros, en los que una buena salida era lo más importante. «Me coloqué mal en la natación y lo arrastré durante toda la prueba», comentó al término de la competición el ganador Sergio Santos. Precisamente, el primero en salir del agua fue el triatleta Iván Muñoz, que se desenvolvió en el Pisuerga a las mil maravillas.

Tras una excelente transición a la bicicleta, Muñoz encaminó los casi 22 kilómetros con una ventaja tranquilizadora. Pedalada a pedalada, el triatleta del club Clavería Móstoles empezaba a distanciarse de sus rivales. Parecía que Muñoz no tenía rival en la tarde ayer. Pero no iba a ser así. Por detrás, un grupo de cinco triatletas, entre los que se encontraba el ganador de la prueba, eran incapaces de contactar con el deportista del club madrileño.

Con una ventaja de 50 segundos, comenzaba Iván Muñoz el último tramo de la prueba que organiza la Diputación de Palencia. En el llano, Muñoz empezó a desfondarse y, por detrás, la figura de Santos empezaba a emerger entre las calles de la localidad palentina de Torquemada. Los 50 segundos se quedaron en mera anécdota para el campeón zamorano. «Veía complicado recuperar el tiempo que me sacaba Iván. Me considero buen corredor, pero 50 segundos eran muchos. Finalmente conseguí superarle en la segunda vuelta», afirmó ayer el campeón de la prueba, quien aún no sabe si podrá acudir a las dos pruebas restantes del circuito.

Tras el zamorano, Iván Muñoz y Óscar Lucas, que realizó el segmento en bicicleta en el grupo de Santos, completó el podio,

En la modalidad femenina, la zamorana María José García dominó gran parte del recorrido. La atleta del Club Deportivo Triatlón Dual Bike, ganadora de la primera prueba del circuito en Grijota, impuso su ritmo en la bicicleta y en el llano. Con anterioridad, en los 750 metros a nado, Bárbara Molina y García mantuvieron un pulso para ver quién era la más rápida en el agua. Con una escasa diferencia, Molina empezó en primera posición el tramo en bicicleta, segmento en el que empezó el dominio de María José García.

Como ya sucediese en Grijota, la zamorana se olvidó de todo lo demás y empezó con su ritmo demoledor. Metro a metro, García se iba distanciando de Molina, que no podía seguir la estela de la primera clasificada en la general absoluta del circuito.

Con los brazos en alto, García entraba en la meta con una sonrisa, que denotaba una alegría inmensa. «He disfrutado mucho en esta prueba, ya que es una pasada competir por estas calles», apuntó ayer la ganadora femenina, quien reconoció que le costó el tramo de natación, «porque, con el sol, no podía ver muy bien».

El podio de la prueba, que contó con la participación de 189 triatletas, lo completó Bárbara Molina y Cristina Serna. La próximas citas del VI Circuito de Triatlón Diputación de Palencia serán el 5 y 19 de agosto en las localidades de Astudillo y Lantadilla, respectivamente.