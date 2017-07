Campeonato del Mundo Junior y Sub 23 de Piragüismo David Burgos, plata por equipos en Bratislava Burgos, en un momento de la competición. / El Norte El de Palazuelos de Eresma tuvo que competir por partida doble en la prueba de patrulla por equipos al lesionarse uno de los componentes EL NORTE Segovia Lunes, 24 julio 2017, 13:08

El palista segoviano David Burgos se hizo con la plata por equipos en la categoría C1 Junior del campeonato del mundo de piragüismo celebrado en Bratislava. El conjunto compuesto por Miquel Trave, Pau Etxaniz y Burgos en representación de la selección nacional quedó en segunda posición por detrás de República Checa. El tercer puesto fue para Francia.

El de Palazuelos de Eresma compitió en las modalidades C1 Men Junior, donde no consiguió acceder a la final y terminó vigésimo, y en la C2 Mixto sub23, en la que formó pareja con la piragüista gallega Lameiro finalizando séptimos. Además, tras las jornadas individuales tuvo lugar la competición en patrullas por equipos, en la que Burgos tuvo que participar por partida doble al lesionarse uno de los componentes de la sub 23. Así, logró la citada plata en C1 Junior y, en C1 Sub 23, terminó décimo.

El también segoviano David Llorente no pudo acceder a la final del K1 individual y finalizó decimoquinto. A punto estuvo de lograr medalla en la patrulla K1 del domingo con sus compañeros Jordi Cadena y Marc Moragues, aunque terminaron cuartos.