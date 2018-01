Hockey en línea El CPLV recibe al Espanya, líder de la Liga Nathan Sigmund será una sensible baja para el CPLV El CPLV, con la baja de Nathan Sigmund, recibe este sábado (19.30 horas) al último campeón liguero, que comanda la clasificación sin conocer la derrota EL NORTE Valladolid Jueves, 11 enero 2018, 19:38

El CPLV retoma el pulso a la competición tras las vacaciones de Navidades. Y lo hace con un hueso duro de roer, por no decir el más duro, ya que este sábado, a las 19.30 horas, recibirá la visita del último campeón de la Liga Elite y actual líder, el Espanya. Los vallisoletanos, segundos, quieren recortar distancias con los mallorquines y, de paso, hacerles perder sus primeros puntos de la temporada, ya que lo ganaron todo en la primera vuelta.

Ángel Ruiz tiene buenas y malas noticias para esta vuelta a la Liga. Las buenas llegan de la mano de Marcos Pérez y Mario Díez, ambos recuperados de sus lesiones. A ellos se une la incorporación de Brett Skibba que, además de entrenar a las Panteras, ayudará al equipo de Elite aunque apenas ha podido hacer un par de entrenamientos completos con sus nuevos compañeros. Las malas pasan porque el capítulo de bajas no termina de concluir nunca. En esta ocasión no podrá ser de la partida Nathan Sigmund que, por problemas burocráticos, aún no ha regresado de Estados Unidos; además de Jose, por temas laborales. “Espero que los jugadores vean en la ausencia de Nathan una oportunidad y no un obstáculo”, señala el técnico.

«El encuentro es muy importante para nosotros, no tanto por el resultado final, como para continuar mejorando y evaluándonos a nosotros mismos», analiza un Ángel Ruiz que confía en un nuevo lleno en Canterac para llevar a los suyos a por una victoria que se escapó en el primer encuentro de la temporada en Palma. Aquel día, el Espanya se impuso por 4-3 en un ajustado duelo.

Desde entonces, los mallorquines lo han ganado todo, siendo el conjunto más goleador, con 56 dianas en 9 envites; y uno de los que menos encaja, con 20 tantos. Es el vigente campeón de la Liga, precisamente imponiéndose en la final de la misma al CPLV. Sus dos nuevos fichajes están siendo los más productivos de toda la plantilla: el americano Charles Baldwin, con 29 goles; y el internacional Álvaro Pons con 15 puntos. Especial atención también a Miquel Cabalin. Además, en portería sigue contando con el eslovaco Martin Antala; y en verano incorporaron al canadiense Jeff Perry, en las filas del CPLV la pasada campaña.

Tras el encuentro de la Liga Elite, será el turno de los filiales de la Liga Oro. El CPLV recibirá al Espanya a partir de las 21.00 horas. Los vallisoletanos son segundos tras la primera vuelta, con una sola derrota; mientras que los mallorquines ocupan la última plaza sin estrenarse aún.