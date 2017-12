Hockey en línea El CPLV y las Panteras, en plazas de 'play off' por el título Los dos equipos vallisoletanos acaban la priemr avelta en los puestos de privilegio EL NORTE Valladolid Miércoles, 6 diciembre 2017, 19:08

Los dos principales equipos del CPLV llegaron el pasado fin de semana al ecuador de sus competiciones y ya no volverán a las pistas hasta mediados de enero. Ambos han terminado en puestos de play off por el título aunque con diferentes sensaciones. Es momento de hacer balance tanto del conjunto masculino como del femenino, más conocido como las Panteras.

El equipo de Elite masculino comerá las uvas en la segunda plaza tras ceder una sola derrota, y por la mínima, en su debut en casa del EHC Mallorca. Todo lo demás han sido triunfos –uno de ellos con bonus tras empate-, destacando que el CPLV lleva seis victorias seguidas y es el segundo conjunto que menos goles encaja. “Ha sido una primera vuelta muy dura, marcada sobre todo por las bajas. Con un equipo joven, con la incorporación de dos internacionales júnior checos, Jan Vyoral y Tomas Pavlusek, la apuesta del club ha sido por la cantera. Y las ausencias han sido claves: primero fue la de uno de los subcampeones mundiales júnior, Mario Díez, que no viajó a Mallorca, seguido de Marcos Pérez, que se ha perdido 5 jornadas; y de nuevo Mario, que volvió a quedarse fuera en los dos últimos partidos”, analiza su técnico, Ángel Ruiz, que ha usado hasta el momento a 17 jugadores.

Este año, el Espanya mallorquín se ha postulado como el claro favorito, ya que no ha cedido un solo punto y además es el conjunto más goleador, destacando su fichaje Charles Baldwin (23 goles). Castellón es el equipo menos goleado y parece que no va a tener problemas para mantenerse en los puestos de arriba, con Skoloud que vuelve a ser el referente en ataque con 16 dianas. El último con plaza en play off es el Metropolitano, que ha demostrado que es capaz de jugar muy bien, con Stephan Davis (16 goles) y Filip Petterson (12 goles) ‘tirando del carro”’. Pero Rubí y Jujol, los dos conjuntos catalanes con más talento en sus filas, están muy cerca y la segunda vuelta es muy larga.

Mientras, las Panteras, con el americano Thomas Heffernan ya dirigiendo en el banquillo, han tenido una primera vuelta irregular, principalmente por su falta de acierto cara a gol. Con una plantilla de la casa, sin refuerzos, han llegado al ecuador cuartas, a dos y tres puntos de la tercera y segunda plaza, ocupadas por Tucans y Tres Cantos, respectivamente. Han sumado tres derrotas, precisamente ante los primeros, Rubí (1-2), Tres Cantos (0-5) y Tucans (3-2); y deberán tener mucho cuidado con la segunda vuelta de Tsunamis y Jujol, que tienen el potencial necesario para meterse en play off.

“Otros años hemos sido capaces de ir desde atrás, como tapadas, y al final ganar la Liga”, advierte su capitana, Alicia González, una de las 15 jugadoras que ya han jugado este año con las vallisoletanas.

