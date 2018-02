Hockey en línea El CPLV mide sus fuerzas con el Tres cantos en un doble duelo Tanto el conjunto masculino como el femenino de la Liga Elite rinden visita a los madrileños este sábado. Vuelve Jerry Kaukinen a la portería de los vallisoletanos EL NORTE Valladolid Jueves, 22 febrero 2018, 12:53

El CPLV se desplaza este sábado a Tres Cantos con sus dos principales equipos. Tanto el masculino como el femenino de la Liga Elite visitan a los madrileños en una doble confrontación que marcará la recta final de la competición. Sobre todo en el caso de las Panteras que, tras la derrota del pasado fin de semana, se juegan la segunda plaza a falta de tres jornadas.

Precisamente los conjuntos femeninos serán los primeros en verse las caras en el polideportivo Laura Oter de la localidad madrileña. Será a las 18.00 horas cuando el CPLV tratará de auparse a la segunda posición de la tabla ganando al que ocupa dicha plaza. El Tres Cantos aventaja en dos puntos a las Panteras y, a priori, tienen mejor final de calendario, pero las de Ángel Ruiz no renuncian a nada. Ni siquiera a pesar de viajar con su portera, Andrea Sinovas, con problemas físicos. Además, en el seno de las vallisoletanas no se ha olvidado el 0-5 de la primera vuelta, en un encuentro en el que no les salió nada. Elena Ramos y Shauny Ortega son las dos máximas goleadoras de Tres Cantos, con 11 y 10 tantos, respectivamente. Junto a ellas son fijas Vega Muñoz, Laura Gómez del Olmo, Belén Ordóñez y Laura Cernadas; con Laura López de Ochoa en la portería. El técnico espera contar con todas, incluida Verónica Ibáñez, tras su periplo con la selección española de hockey hielo.

A las 20.00 horas será el turno de los conjuntos masculinos. En este caso, con el CPLV luchando por apretar aún más una igualada clasificación y con su rival, el Tres Cantos, peleando en los puestos bajos de la tabla. La principal novedad será la vuelta a la portería de Jerry Kaukinen, a pesar de que esta semana aún se ha ejercitado mermado por un proceso gripal.

En la primera vuelta, el CPLV se impuso con claridad por 5-1. En las filas del Tres Cantos siguen siendo sus referentes los júniors Álvaro de Vicente, Alberto Bernabéu y Miguel Caba –ausente los tres últimos partidos- que, junto al colombiano Juan Pablo Triviño, marcan el ritmo. Los vallisoletanos Miguel Álvarez y David Rodríguez, formados en la cantera del CPLV, también son de los más destacados.

«Trataremos de sumar las dos victorias, como siempre solemos hacerlo, aunque las dificultades en este caso aumentan, ya que nunca se nos da bien la pista del Tres Cantos. A pesar de ello, el hecho de que las Panteras se la juegan las da un plus ya que siempre juegan mejor con presión; y confío en que el conjunto masculino siga mostrándose acertado cara a portería», señala Ángel Ruiz sobre ambos duelos.