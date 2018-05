Hockey en línea El CPLV, campeón de Liga El CPLV posa con el trofeo. Los vallisoletanos se imponen al Espanya a domicilio con un gol de oro en la próroga EL NORTE Valladolid Sábado, 26 mayo 2018, 21:17

¡Campeón de la Liga! El CPLV se ha impuesto al Espanya en el segundo encuentro de la final de la Liga Elite para alzarse con este título cinco años después de la última vez. No la ganaba desde la temporada 2012-13, perdiendo alguna final de forma dolorosa, como la del año pasado. Además, con este triunfo firma el doblete, con Liga y Copa, algo que no conseguía desde 2011. Y todo tras un partido frenético, luchado hasta la última gota de sudor y que se ha resuelto en el primer minuto de la prórroga, con uno menos sobre la pista y con un golazo de Guille Jiménez, recuperando la pastilla en defensa y lanzándose con rabia hacia la portería de Martin Antala, al que ha batido para el jolgorio de los suyos. El gol de oro suponía el 3-4, el segundo triunfo en esta final y el título que han levantado allí mismo, en la pista mallorquina.

El conjunto vallisoletano sabía precisamente que las dimensiones de la pista del Polideportivo Joan Seguí en Son Rapinya iban a condicionar el encuentro. Mucho más pequeña que Canterac y con una visibilidad peor, favorecían al Espanya, que normalmente juega en el Palma Arena pero que en los cruces de las eliminatorias se traslada con el beneplácito de la Federación. Para colmo, el choque comenzaba como el de la semana pasada, con un tempranero gol de los mallorquines, obra de Miquel Cabalín. A diferencia del primer encuentro y a pesar de que la clave pasaba por intentar controlar el disco y no cometer errores, los vallisoletanos esta vez no empataron pronto. De hecho, pese a intentarlo y disponer incluso de una superioridad, el conjunto pucelano no se encontraba a gusto, llegando al descanso con ese 1-0.

La segunda parte fue bien distinta. A pesar de una expulsión por cada bando nada más salir de vestuarios, ninguno de los dos equipos la pudo aprovechar, aunque el CPLV se empezó a encontrar más adaptado a las dimensiones y características de la pista, logrando el empate a los seis minutos de la reanudación, por medio de Marcos Pérez. Eso no solo tranquilizó su juego si no que le permitió no tener prisa, y empezar las jugadas desde atrás, como suele hacer habitualmente. Así llegó el 1-2, obra de Olmo Ercilla. Quedaban 10 minutos y el título se acercaba a Valladolid. Y más con el 1-3, obra de nuevo de Marcos Pérez en una superioridad. Faltaban por jugarse 9 minutos, un mundo. Y más cuando nada más sacar de centro Miguel Cabalín se volvió a colar entre los defensas pucelanos para hacer el 2-3.

De ahí hasta el final, tensión y nervios. El CPLV quería controlar la posesión para que pasase el tiempo y el Espanya buscaba presionar con el empuje de la grada. Jerry Kaukinen se creció en varias acciones de los mallorquines, pero no pudo evitar el empate a 1.24 del final, obra de Andreu Tomás. De nuevo, la crueldad del último minuto perseguía a los pucelanos que, para colmo de males, vieron como Marcos Pérez estrellaba un disparo en el palo justo unos segundos antes de que Nathan Sigmund fuese expulsado, casi en el pitido final y entrando en la primera prórroga con uno menos. Contra Espanya eso es dar mucha ventaja, pero casi en la primera acción, el canterano Guille Jiménez ha robado la pastilla, llegando con un perfecto eslalon hasta la portería contraria y haciendo el 3-4 que daba el título a Valladolid.