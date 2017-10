Hockey en línea El CPLV arranca la Liga en casa del sólido Espanya El conjunto masculino, tras una pretemporada con cinco victorias y una derrota, afronta un complicado inicio de Liga Elite este sábado a las 19:30 horas EL NORTE Valladolid Jueves, 5 octubre 2017, 12:30

Tras una pretemporada con cinco victorias y una sola derrota, y dos títulos en el bolsillo, los del Trofeo Internacional Ciudad de Valladolid y el Villa de Bilbao, el CPLV arrancará la temporada este sábado con uno de los desplazamientos más complicados año a año, el que le llevará a Palma de Mallorca, donde espera el último campeón liguero, el Espanya. El partido, a partir de las 19:30 horas, es la reedición de la final dela Liga Elite de hace unos meses, que se saldó con ese triunfo de los mallorquines en la tanda de penaltis del encuentro decisivo.

Con Ángel Ruiz de nuevo a los mandos del banquillo vallisoletano, el CPLV comienza la competición liguera con ilusiones renovadas. La pasada campaña, tras una fase regular inmaculada, el equipo se quedó sin el título en esos penaltis y en la presente el objetivo es volver a alzar una Liga que se le resiste desde 2013.

La plantilla ha sufrido más bajas que altas. Ya que se han ido Nacho Pelayo, Juan Escudero, Dani Collantes y David Pérez, algunos por estudios y otros por trabajo. A ellos se une el adiós de Saku Tuominen y de Jeff Perry. Mientras que solo han llegado dos refuerzos, ambos de la República Checa y con el mismo denominador común, la juventud. Jan Vyoral y Tomas Pavlusek han mostrado buenas maneras en la pretemporada y, de momento, se han integrado bien en el sistema de juego de un equipo en el que siguen Andrés Portero, Olmo Ercilla, Marcos Pérez, Adel Saber, José María Caraballo, Nathan Sigmund y el portero finlandés Jerry Kaukinen; en el que ya tienen peso los jóvenes Mario Díez y Guille Jiménez, ambos subcampeones del mundo júnior este mismo año; y en el que Miguel de Saja, Dani Gutiérrez y Dani Díez, además de los porteros Jorge Baños y Alejandro López, alternarán entre el filial y los ‘mayores’.

Para este primer encuentro, el CPLV no podrá contar con Mario Díez, por un esguince de tobillo. El resto serán los mismos que se impusieron hace una semana en el Trofeo Villa de Bilbao, con un único cambio en la portería, al entrar Alejandro López por Jorge Baños. “Es el primer partido, hay tres puntos en juego no una Liga. Si ganamos perfecto y si no quedarán 17 partidos más antes del play off”, señala Ángel Ruiz.

Enfrente estará el Espanya, el campeón de la Liga 2016-17, y una pista más pequeña que la suya habitual. En vez del Palma Arena, el encuentro se jugará en el Polideportivo Joan Seguí. Los mallorquines tienen varias caras nuevas, entre las que destacan el canadiense Jeff Perry, el año pasado en las filas del CPLV. Además han incorporado al americano Charles Baldwin, ex del Molina; y al internacional Álvaro Pons, del Sant Andreu.

Por su parte, las Panteras no debutarán este fin de semana al aplazar su primer encuentro para el 22 de octubre. Así que hasta el próximo 14 no jugará.