Clamor atlético contra la violencia de género en la Plaza Mayor de Salamanca

La Plaza Mayor de Salamanca fue ayer un clamor contra una lacra de la sociedad española con la disputa de la II Carrera Popular contra la violencia de género, prueba perteneciente al cuarto circuito de carreras populares de la Diputación de Salamanca. Además, también se celebraron actividades paralelas como una Olimpiada Infantil, una sesión de zumba y una prueba participativa con un circuito de 1,5km. En cuanto a la cita competitiva, con un rápido recorrido de 10 km por la zona más monumental de la ciudad charra también, fue Campeonato Provincial de 10km en Ruta. El vencedor fue el atleta gallego Iván Roade (Bikila) con un registro de 32:22m seguido del charro Jorge Nieto (Atletas Veteranos) con 32:38 e Ignacio González (Caja Rural At. Salamanca) con 32.43, mientras que en féminas venció Isabel Almaraz (At. Macotera) con 37:38, y le acompañaron en el podio Verónica Sánchez (Atletas Veteranos) y Cristina González (DCabrerizos) con 41.54. El campeón por equipos fue At. Veteranos de Salamanca.

Y en el campeonato provincial de 10 km en ruta, los nuevos campeones de Salamanca son Jorge Nieto e Isabel Almaraz.