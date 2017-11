Carolina Rodríguez regresa a la alta competición La leonesa anuncia que volverá a competir, con el Campeonato de Europa de Valladolid de junio como gran ilusión, de manera que se convierte, con sus 31 años, en la gimnasta más longeva de la historia de la rítmica Carolina Rodríguez posa en su comparecencia de este miércoles con los medios. / Noelia Brandón DANI GONZÁLEZ-LEONOTICIAS Miércoles, 29 noviembre 2017, 12:55

Algunos de los mitos del deporte trataron de retirarse, pero no fueron capaces. Michael Schumacher, Michael Jordan o Michael Phelps volvieron después de haberlo dejado. Carolina Rodríguez se une a este grupo, aunque esta no es su primera 'recaída'.

La gimnasta leonesa ha anunciado este miércoles que volverá a la competición, que tratará de regresar a la primera línea mundial de su deporte, convirtiéndose, a sus 31 años, en la gimnasta más longeva de la historia de esta disciplina.

«Han sido meses de muchas emociones y cambios. Me he visto con ilusión y en un gran estado de forma en la I Liga Iberdrola, en la que el Ritmo ha corroborado que es el mejor club de España», explica la leonesa que reconoce que participó en seis aparatos, «el máximo permitido».

«Así que dejarlo, no lo he dejado. Estoy muy bien y seguiré entrenando mientras el físico me lo permita», explica Rodríguez que confirma que tratará de volver «a la primera línea mundial» aunque reconoce que «es muy difícil saber qué va a pasar».

«Que la Federación sepa que estoy ahí»

Ahora, la leonesa se marca los objetivos «día a día», recalcando que «no quiero retirarme por la puerta de atrás» y buscando objetivos «ambiciosos» como ocupar «la única plaza de la que dispone España en el Campeonato de Europa de Valladolid» que se celebra en junio. «He mandado un mail a la Federación Española esta misma mañana para que sepan que estoy ahí, que estoy disponible. Luego veremos si se da el petardazo, aunque el cuerpo está muy machacado», afirma.

La ilusión y su buen estado de forma han sido los detonantes de esta decisión ya que este fin de semana, en Alicante, durante la Liga Iberdrola, Rodríguez no pensaba en que «fuese mi última competición, porque me sentía muy bien». «Me encanta competir, pero es cierto que entrenar me cuesta más», sostiene.

Este 2018, pese a que regresará a la rítmica, será un año de transición en el que el deporte ya no es la «prioridad» y en el que ella considera que ya no es «la número uno».

Firma con la UCAM

Respecto al futuro, Carolina Rodríguez reconoce que ha firmado un acuerdo con la UCAM en matería de formación «personal y académica» para continuar con sus estudios de psicología, algo en lo que agradece la ayuda de Alejandro Blanco, presidente del COE. Pese a este acuerdo con la entidad universitaria murciana, seguirá entrenando en León porque quiere «seguir ligada a mi ciudad».

De hecho, está manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento y la Diputación para ser embajadora de la ciudad y provincia y reconoce que le gustaría ser «imagen» de la promoción de la capitalidad gastronómica de León. «Es un orgullo para nuestra ciudad», señala. Además, viajará a Latinoamérica, en concreto a Chile y México, en labores de promoción de su deporte.

Más de un millar de personas en la organización de Memorial

Carolina Rodríguez estará en su homenaje, que tendrá lugar el próximo domingo 10 de diciembre, en el marco del Torneo Internacional 'Memorial Ángel Fernández Córdoba', que reunirá a 325 gimnastas en el Palacio de los Deportes y a un millar de personas en la infraestructura total de la competición, que se desarrollará desde el viernes. «Animo a todos a acudir, es un deporte muy bonito y ojalá sirva de empuje de esta disciplina en León con algunas de las mejores gimnastas del mundo», explica Rodríguez.

Además, pide un pabellón multiusos más grande para albergar competiciones de mayor calado internacional con «más pistas y zonas de calentamiento». «Podría albergar concierto y otro tipo de actividades. Para un competición de gran nivel piden diez tapices de calentamiento, algo imposible de organizar en el Palacio», añade.

Por último, reconoce que, cuando se retire, le gustaría seguir vinculada al deporte, pero salir un poco del «círculo actual», por lo que descarta ser entrenadora. También ha augurado éxitos futuros al Club Ritmo, que sigue «sacando gimnastas muy buenas» como Sara Llana o las júnior Olatz Rodríguez y Paula Serrano.