Brett Skibba, nuevo técnico de las Panteras
El norteamericano llegará el 8 de enero a Valladolid para ponerse al frente del conjunto femenino del CLPV
Martes, 2 enero 2018

El CPLV comienza el año con fuerza. Así, el conjunto femenino, más conocido como las Panteras, tendrá nuevo entrenador de aquí y hasta el final de la temporada con la llegada del norteamericano Brett Skibba, que sustituirá a Thomas Heffernan, que no ha terminado de acoplarse. Skibba se incorporará este próximo lunes, 8 de enero, para ponerse al frente de un conjunto que acabó la primera vuelta en la cuarta plaza. Además de dirigir al cuadro femenino, podrá jugar con el equipo de Elite masculina, con lo que el CPLV gana un entrenador y un jugador para las segundas vueltas.

Skibba es joven, de 24 años. Nació en Verona (Wisconsin) y en su carrera deportiva ha pasado por los Springfield Junior Blue, en la NAHL; también por Green Bay Gamblers, de la USHL, las principales Ligas en la categoría júnior de hockey hielo; además de la Universidad de Connecticut. Todo en Estados Unidos.

Ahora llega a Valladolid para dirigir a un conjunto que ocupa la cuarta plaza tras la primera vuelta y que necesita mejorar en el aspecto ofensivo. Aunque la temporada la comenzó Ángel Ruiz en el banquillo, en mitad de la misma se incorporó Thomas Heffernan, que no ha acabado de acoplarse, y será sustituido por Skibba.

Además, la opción de que el nuevo técnico pueda reforzar al cuadro masculino de Elite ha pesado. El nuevo jugador lucirá el dorsal 15 y ayudará a una plantilla que ha sufrido muchas lesiones en el primer tramo de la temporada, con Marcos Pérez y Mario Díez en el dique seco muchas jornadas.

Skibba se pondrá directamente el mono de trabajo, ya que el 13 de enero el CPLV masculino recibirá al Espanya en Canterac. Las Panteras no jugarán su primer partido del nuevo año hasta el 20 del mismo mes.

«Más que un refuerzo se trata de un recambio. Thomas no acabó de adaptarse a nosotros y nos surgió la opción de traer a Skibba para dirigir a las Panteras y echar una mano al cuadro de Elite; y no nos lo pensamos. Nuestra economía no está para fichajes, salvo en casos como éste, en los que sustituimos una cara por otra», señaló el presidente del CPLV, Ángel Ruiz.