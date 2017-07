Campeonato de España de tiro con arco compuesto «Lo bonito de este deporte es que compites contra ti mismo» Pablo Bastián apunta con su arco cerca de las instalaciones de La Albuera, donde entrena. / Antonio Tanarro El joven tirador segoviano Pablo Bastián, del club ARCOchinillo, asegura que el tiro con arco es «dedicación» y «trabajo» para alcanzar las metas Ó. SJ. H. Segovia Martes, 25 julio 2017, 11:31

Viene de familia. No es algo que aparezca porque sí, aunque las cualidades son las cualidades. Da igual el oro que la plata. Lo importante es que está ahí, que lleva tiempo a pesar de su corta edad y que la diana es para él un objetivo tan plausible que parece llevarla marcada en la palma de la mano. Pablo Bastián (Segovia, 11 de febrero de 2003) tiene catorce años, un hueco en el club segoviano ARCOchinillo y, desde el pasado fin de semana, un nacional de tiro con arco compuesto en su categoría. Pero lo logrado recientemente en el Campeonato de España celebrado en Valdoviño (Galicia) los días 22 y 23 de julio no es lo único que tiene en su haber. También cuenta con el oro en algún regional y sus marcas ya eran buenas cuando apenas contaba con diez años. La precisión es lo suyo.

–¿Qué tal te ves como el último campeón de España de tiro con arco para menores de 14 años?

–La verdad es que bastante fuerte. Los resultados fueron como se esperaban. Estuve muy preparado para ese campeonato, entrenando cinco horas diarias y al final salió todo como esperaba.

–¿Cuándo empezaste a practicar este deporte?

–Empecé hace ahora unos doce años, a los dos años. Ahora tengo catorce.

–¿Por qué? ¿Te animó alguien a hacerlo?

–Lo viví desde pequeño. Me inspiraba mi padre, me llevaba con él y hasta que un día dije que quería tirar. Me dejó tirar con un arco de juguete y desde ahí hasta ahora.

–Un arco de juguete que, en realidad, era ya de aluminio. Se podría decir que era un arco con el que empezaste en serio...

–Sí, de alguna manera...

–¿Te imaginabas siendo campeón nacional cuando comenzaste?

–Bueno, sí pero no. Es una meta no muy difícil pero que no todos alcanzan. Hay que entrenar mucho, no es nada fácil. Sobre todo hay que trabajar la cabeza.

–¿Qué destacarías del tiro con arco? ¿Qué te atrae de él? No es un deporte muy practicado...

–Lo bonito es que compites contra ti mismo, básicamente. Aprendes a no fallar, a no fallar... Es un reto.

–El arco que utilizas tú es compuesto. ¿Por qué? ¿Te permite mayor precisión?

–Sí, y también utilizó arco de poleas. Me gustaban, yo quería un poleas porque son mucho más precisos y tienen bastante más potencia que los recurvos. Además, tienen un visor que aumenta la diana y lo hace un poco más fácil.

–El verano pasado conseguiste la medalla de plata en el Campeonato de España de cadetes y menores de 14 años y el oro en el regional de Castilla y León. Vas subiendo en edad pero sigues ganando. ¿Por qué crees que es así?

–Por la experiencia sobre todo y también por el trabajo constante. El último mes, como era el Campeonato de España, andaba por las cinco horas diarias, de lunes a domingo.

–Tus puntuaciones, si miramos los números de algunas competiciones, son muy buenas en cuanto a proporción. ¿En qué piensas cuándo disparas? ¿Cómo logras concentrarte para conseguir las dianas?

–Aislándome de todo y preocupándome sobre todo de la técnica. La técnica y no pensar en los puntos. Y, bueno, luego, por ejemplo, si estás con una canción en la cabeza te aislas y te concentras más.

–Tienes una rutina de entrenamiento muy exigente. ¿Cómo lo compaginas con tus estudios?

–(Risas). Bueno, podría ser mejor. Por la tarde hago las tareas y, en invierno, sobre las seis me voy a entrenar. Lo llevo más o menos bien.

–¿Te exige demasiado?

–Sí, pero me merece la pena. Es exigente porque no te permite salir con los amigos, es dedicación.

–¿Qué es lo que más te gusta de la competición?

–Sobre todo el compañerismo, porque no es como el fútbol que son rivales. Aquí no, aquí te ayudas.

–¿Te gustaría dedicarte profesionalmente a ello?

–Ojalá, sería mi sueño.

–Hablas de sueño... ¿Por qué? ¿Lo ves complicado?

–Hay posibilidades, pero habría que ir a mundiales y sacar patrocinadores. Eso no es fácil.

–¿Cuál es tu próximo objetivo?

–A corto plazo, el Campeonato del Mundo, que es en el mes de enero, pero nos faltarían patrocinadores porque es un viaje muy caro. Luego, en campo de exterior, el europeo de este año en Grecia, para lo que tendría que ir a las ligas nacionales y hacer la puntuación mínima. Y más a largo, ganar el circuito entero de la World Archery, las cinco Copas del Mundo.