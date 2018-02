Atletismo Bolt debutará en Old Trafford, pero su carrera futbolística tendrá que esperar 00:57 Usain Bolt, en una rueda de prensa. / Foto: Afp | Vídeo: Atlas El jamaicano capitaneará a una selección mundial en un partido benéfico el próximo 10 de junio ante un combinado inglés liderado por Robbie Williams MIGUEL OLMEDA Madrid Martes, 27 febrero 2018, 18:01

Anda como loco Usain Bolt por darle patadas a un balón, aburrido de correr en línea recta hasta el punto de retirarse el pasado verano del atletismo. Ya a lo largo de su carrera como atleta se había acercado al mundo del fútbol, casi siempre sondeando la posibilidad de cambiar de deporte para dedicarse profesionalmente a este último. Su sueño, nunca lo ha escondido, es jugar en el Manchester United.

Colgadas las zapatillas de clavos y aparentemente recuperado de la lesión que le obligó a abandonar en la final del 4x100 en el último Mundial, Bolt había anunciado el pasado fin de semana que fichaba por un equipo de fútbol. Se dispararon las alarmas y de los rumores se escribieron ríos de tinta. Todo especulaciones hasta que este martes, de buena mañana, se desvelara el misterio.

Finalmente, el astro jamaicano no será ‘red devil’, pero sí que debutará en Old Trafford. Ventajas de llevar la etiqueta de mejor velocista de la historia y atleta más carismático de los últimos tiempos. Resultaba obvio que a Bolt no le llegaba el talento para jugar en un equipo de Liga de Campeones. Capitaneará, eso sí, a un combinado mundial en un partido benéfico el próximo 10 de junio en el ‘Teatro de los sueños’.

El encuentro, que responde al nombre de Soccer Aid, enfrentará a una serie de famosos y exfutbolistas de los que todavía no se conocen más nombres que el del propio Bolt y el del cantante Robbie Williams, capitán de la selección inglesa en ese partido. La recaudación del choque irá destinada al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

No es la primera vez que Usain Bolt se calza las botas de fútbol. Y es que Puma, la firma que le viste y con la que tiene firmado un contrato vitalicio, ha aprovechado durante años el filón de su principal estrella. Así, el jamaicano se ha entrenado en varias ocasiones con el Borussia Dortmund, uno de los clubes más laureados que lucen al felino en la pechera, alimentando los rumores de un escarceo del velocista de Sherwood Content por los campos de hierba.

El último club en sacar tajada de la relación Puma-Bolt ha sido el Mamelodi Sundowns sudafricano. Líder de la liga local y patrocinado por la firma alemana, el equipo de Pretoria se apresuró el lunes por la noche a anunciar el fichaje del jamaicano, toda vez que éste ya había entrenado en varias ocasiones en sus instalaciones a lo largo de este incipiente 2018. Sin embargo, el anhelo de ver al hombre más rápido de la historia corriendo la banda tendrá que esperar… Al menos hasta el 10 de junio.