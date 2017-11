Atletismo 20 becas y una demanda Atletas becados por el CETA caminan por las pistas de atletismo. / Óscar Costa El acto de presentación de los atletas becados por el CETA sirve también para reivindicar la construcción de un módulo cubierto FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 24 noviembre 2017, 21:10

Con este son ya once años. Once, lo que demuestra que el proyecto del Centro de Especialización Técnica de Atletismo funciona y está consolidado. Incluso sirve de modelo a otros deportes. Once años en los que el CETA (nombre abreviado) presenta a los deportistas a los que beca, cuida, respalda y entrena. En esta ocasión son 20 deportistas (15 mujeres y cinco hombres).

Y también es como una tradición en el Ayuntamiento acercarse a saludar a los nuevos becados del CETA. Así lo comentó la alcaldesa Clara Luquero. «Estamos muy orgullosos porque Segovia es una ciudad muy pequeña y sin embargo tenemos una gran cantidad de atletas de primer nivel que es para estar orgullosos». Por eso aprovechó la ocasión para reivindicar ese anhelado y deseado módulo de atletismo cubierto «que tanta falta nos hace, teniendo en cuenta la climatología de Segovia. Es muy difícil que en estas pistas, cuando tenemos bajas temperaturas nuestros atletas, que son de primer nivel, puedan entrenarse adecuadamente. Este módulo es imprescindible para una ciudad que está demostrando que tiene un excelente nivel de atletismo. No digo que lo vayamos a conseguir, pero sí digo que tanto la alcaldesa como la concejala vamos a seguir exigiendo este módulo que consideramos fundamental para el deporte segoviano».

De la misma opinión era la concejala de Deportes Marian Rueda. «El módulo sería un poco lo que es cerrar la Ciudad Deportiva. Dentro de pocos días probablemente empiece el invierno segoviano y aquí es muy difícil entrenar, especialmente en aquellas disciplinas que son más técnicas. Nos encantaría porque tenemos el espacio, tenemos el proyecto, consideramos que sería algo muy ventajoso. Ojalá en algún momento tenga ese futuro; lo seguiremos intentando».

Por su parte, José Antonio Manrique explicó los objetivos que se han marcado. «Solo con mantener lo que llevamos en estos últimos diez años ya es conseguir bastante. Conseguir que de los 20 becados, diez consigan ir a campeonatos de España ya es un éxito y encima algunos, como Sara Gómez, Idaira Prieto o Daniela consigan medallas».

En principio, la estructura del CETA es prácticamente la misma. «Consideramos que el trabajo que se está haciendo no hay que cortarlo de raíz, aunque sean de categoría sénior». El año que viene, el CETA empezará con un proyecto nuevo, «y ya veremos y se estudiará hasta qué categorías llegan; ya se irá viendo», comentó, a la vez que se sumó a la reivindicación de ese módulo cubierto.