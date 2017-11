El Ayuntamiento propone un recorrido alternativo por la riberas del Pisuerga para la San Silvestre Salida de la San Silvesttre de 2016. / EFE El alcalde confirmó la decisión municipal de no autorizar la carrera del 30 de diciembre por el centro de la ciudad para que las restricciones de tráfico no afecten al comercio EL NORTE Valladolid Viernes, 24 noviembre 2017, 14:35

La San Silvestre de 2017 no transitará por el centro urbano para evitar que las restricciones de tráfico afecten al comercio. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, confirmó ayer la decisión del Ayuntamiento de no autorizar el trazado propuesto por la Federación por el centro de la ciudad, que exigiría cortes de tráfico durante la mañana de una jornada especialmente sensible para el comercio, como es el sábado, 30 de diciembre.

Óscar Puente anunció esta mañana que el Ayuntamiento ha propuesto un recorrido alternativo por las riberas del Pisuerga que no exige restricciones al tráfico rodado y, por tanto, no tendría una repercusión negativa para el comercio. El alcalde ha pedido a la Federación de Atletismo que se pronuncie cuanto antes sobre la propuesta municipal para conocimiento de los muchos participantes interesados en esta carrera, algunos de los cuales ya han pagado su inscripción. Puente quiere que la Federación se pronuncie sobre la aceptación del nuevo trazado o la eventual suspensión de la prueba.