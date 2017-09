El Ayuntamiento destina 24.350 euros al deporte base palentino Firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento los clubes deportivos. / EL NORTE Los clubes que van a recibir la ayuda institucional son el Club Balonmano Palencia Femenino, el Palencia Rugby Club y el Club Unión Ciclista Palentina E. B. PALENCIA Martes, 26 septiembre 2017, 13:15

Que Palencia es algo más que fútbol o baloncesto, lo sabe todo el mundo. También es rugby, balonmano y ciclismo, amén de otras disciplinas. El Ayuntamiento de Palencia ha renovado hoy los convenios de colaboración con tres clubes palentinos, el Club Balonmano Palencia Fmenino, el Palencia Rugby Club y el Club Unión Ciclista Palencia. «Palencia es una gran escuela de deportes que no son mayoritarios pero que tienen peso en nuestra sociedad», ha señalado el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco.

El Ayuntamiento destina un total de 24.350 euros a la promoción del deporte base a través de la actividad federada durante el año 2017. El club que más ayuda económica recibe es el Balonmano Femenino con 12.000 euros; el Palencia Rugby Club tendrá una ayuda de 6.050 euros, mientras que el dinero destinado para el Unión Ciclista Palencia un total de 6.300 euros. «El Patronato Municipal de Deportes apuesta por todos, mayoritarios y minoritarios, para que Palencia ofrezca el mayor abanico deportivo posible y siempre con la coordinación con los clubes», ha valorado Alfonso Polanco.

«Agradecemos esta ayuda que destinaremos el dinero de este convenio a los equipos base de nuestro club, que son un pilar muy importante del Balonmano Femenino. Los logros no serían posible si no contásemos con esta base», ha señalado el presidente del Balonmano Femenino, José Ignacio Rioseras.

«Quiero agradecer el apoyo y la apuesta que hace el Ayuntamiento por el rugby. Destinaremos este dinero a los equipos bases de rugby», argumentó por su parte, Roberto Cantera, presidente del Palencia Rugby Club.

Vuelta Ciclista a Palencia

El último en tomar la palabra -y en agradecer- la ayuda recibida fue Santiago Amor, presidente de la Unión Ciclista Palencia, quien no quiso perder la oportunidad de señalar que no se había podido celebrar la Vuelta a Palencia este verano por falta de apoyo económico de la Diputación de Palencia, que esta edición colaboró con la Vuelta a Castilla y León -que también discurrió por el norte de Palencia-. «Es lamentable que Palencia no haya podido contar este año con su vuelta, después de 35 años celebrándose», afirmó.