ATLETISMO Dos atletas palentinas de bronce PALENCIA Viernes, 15 diciembre 2017, 11:47

Somarín fue el escenario escogido para que el equipo junior de la selección española femenina de atletismo subiera al podio europeo por primera vez en la historia. «Ha sido una experiencia increíble, única, que espero que se repita», señala la atleta palentina Marta García, días después de colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de campo a través en Eslovaquia.

Fue la primera española en cruzar la línea de meta, en la fantástica decimotercera posición. «Sabía que llegaba en un buen estado de forma, pero no era consciente de hasta donde podía llegar», reconoce García, que por primera vez ha terminado delante de su compañera de selección, Lucía Rodríguez -acabó decimoquinta-, el gran referente en el campo a través júnior.

García junto a Carla Gallardo fueron dos de las tres corredoras que puntuaron para colgarse el metal continental. «Ha sido un campeonato muy bonito y una experiencia única», reconoce la fondista local, que tiene la espina clavada de no haber hecho una buena carrera, a pesar de haber concluido en la decimonovena posición. «Fue una prueba muy mala porque no me encontré bien en todo el tiempo. No logré estar metida en la carrera. Podría haber dado una vuelta más sin problema, pero con conseguía ir más rápido», explica Gallardo.

Estas tres corredoras Marta García, Lucía Rodríguez y Carla Gallardo fueron las que puntuaron por parte de la selección española para subirse al tercer cajón en el Hipódromo de Somarín, por detrás de Gran Bretaña e Italia.

«Al poco de cruzar la línea de meta, cuando entrábamos a la carpa a por la ropa, nos lo dijeron. Nos pusimos a chillar allí mismo porque habíamos logrado una medalla europea», rememora Carla Gallardo.

Competición venteña

Sin mucho tiempo para descansar, Gallardo volverá a calzarse las zapatillas del deporte este domingo, para correr el Cros Internacional de Venta de Baños. «Me gustaría quitarme el mal sabor de boca de la carrera de Somarín, así que volveré a competir el domingo para poner punto y final a este año», señala Gallardo, que lleva días apuntada en la cita venteña.

La fondista palentina Marta García disputó en Eslovaquia su última carrera internacional como atleta sub-20, logrando la mejor posición española y el podio europeo. «Correré la San Silvestre palentina para despedir el año, como llevo haciendo toda la vida desde que tengo cuatro años, a excepción del año pasado que estaba lesionada», afirma García. «Después me centraré en los exámenes, que es lo que toca, de momento», agrega.