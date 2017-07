ATLETISMO Álvaro de Arriba, subcampeón de España y con plaza fija en el Mundial Álvaro de Arriba, primero por la izquierda, entra segundo tras Saúl Ordóñez. / EFE El salmantino se cuelga la plata en la final de 800 y estará seguro en Londres con la selección nacional JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Lunes, 24 julio 2017, 12:03

Álvaro de Arriba estará en Londres. Plaza segura para el salmantino que ayer se proclamó en Barcelona subcampeón nacional de los 800 metros durante el XCVII Campeonato de España Absoluto celebrado en el estadio Municipal de Atletismo Joan Serrahima.

El salmantino acudía a la cita nacional como campeón del curso pasado y con la mínima mundialista bajo el brazo (1:45:06) pero sin plaza fija porque había cuatro atletas con ella y solo tres puestos para repartir: además del pupilo de Juan Carlos Fuentes, Kevin López, Daniel Andújar y Jesús Gómez. Por ello, la carrera tenía además un plus de importancia además de poner en juego el título español. El del FCBarcelona demostró un gran esprint final que le llevó a la plata pero falló en la carrera táctica. Se quedó encerrado muy pronto, corriendo mucha parte de la prueba en el penúltimo puesto, mientras sus rivales estaban por delante. Así, el de La Sagrada tuvo que realizar más metros que nadie y en un esfuerzo final sobresaliente, Álvaro de Arriba comenzó una espectacular remontada que casi le dio el oro. Fue pasando a sus rivales (Gómez, Andújar y Kevin) hasta llegar a Ordóñez, al que ya no pudo superar. El leonés dio por tanto la gran sorpresa -aunque ya fue medaillista europeo sub-23 hace dos temporadas, pero no entraba ayer en las quinnielas- para acabar entrando primero con un tiempo de 1:47.03, seguido del salmantino con 1:47.25; tercero fue el récordman nacional de 800, Kevin López, con 1:47.35, mientras que Daniel Andújar se tuvo que conformar con el cuarto puesto (1:47.42) y Jesús Gómez quinto (1: 47.90). El único que tiene plaza fija a día de hoy para el Mundial es Álvaro porque según las directrices de la RFEA irán a Londres directos los dos primeros siempre que tuvieran mínima -y Ordóñez no la tiene- por lo que la Federación se tendrá que mojar ahora entre López, Andújar y Gómez.

La cita de ayer de 800 metros, que al igual que todas las que se disputaron a partir de las 19 horas, que estuvo marcada por la tormenta que tuvo lugar en Barcelona con importante aparato eléctrico -un rayo llegó a dejar sin luz a una de las torretas de iluminación al impactar sobre ella- y que obligó al aplazamiento durante más de media hora de todas las pruebas.