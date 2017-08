Álvaro de Arriba pasa a la semifinal de 800 en el Mundial de Atletismo de Londres El atelta salmantino, en un momento de la prueba celebrada ayer. / EFE El atleta salmantino terminó quinto en su serie de cuartos de final y accede a la siguiente fase por tiempos REDACCIÓN / WORD Salamanca Sábado, 5 agosto 2017, 19:02

El medio fondista salmantino Álvaro de Arriba correrá este domingo la semifinal de los 800 metros en el Mundial de Atletismo de Londres tras lograr calsificarse por tiempos en su serie.

De Arriba participó en la tercera serie de los cuartos de final y acabó en quinta posición tras lograr un tiempo de 1:46.42. A pesar de no lograr la clasificación directa, se metió en semifinales por tiempos, ya que su serie fue una de las más rápidas de las seis que se disputaron.

«No sé qué me ha pasado. Yo me encontraba muy bien hasta el 600 o 650 y ha sido el último 80, que es mi último fuerte, me he bloqueado. No sé si por los nervios. Era mi primer Mundial. He cambiado pero he tenido un bloque general y el cuerpo no iba como quería», explicó el de La Fuente de San Esteban en el twitter de la RFEA.

Las semifinales se disputan el domingo a las 22:15 horas, ronda en la que también estará el español Kevin López tras la eliminación de Andújar, y la gran final el martes 8, a las 22:35 horas.