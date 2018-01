Ajedrez Adrián García repite victoria en el XXXIII Torneo de Ajedrez de Reyes de Laguna Varios de los participantes durante las partidas / Santiago Bermejo Un total de 78 personas de todas las edades participaron en el concurso que formaba parte del circuito provincial Laguna de Duero Viernes, 5 enero 2018, 17:26

Por segundo año consecutivo, Adrián García se proclamó ayer vencedor del XXXIII Torneo de Ajedrez de Laguna de Duero, en el que participaron un total de 78 ajedrecistas de todas las edades. “Obviamente, el torneo se me ha dado bien, pero en la segunda ronda he hecho unas tablas que en teoría no debía haber hecho, pero mi adversario ha jugado muy bien. Como el torneo de Laguna forma parte del circuito provincial se ha notado el nivel; había mucho nivel. Muy contento de que haya otra vez este nivel en Laguna”, manifestó Adrián tras proclamarse ganador.

Adrián es monitor en la escuela de ajedrez de Laguna y Valladolid. «Tenemos un grupo muy bueno de chavales. En este torneo, han participado algunos de mis alumnos, aunque comprendo que las fechas no son muy buenas porque muchos están de vacaciones. Pero lo importante es que vayan jugando, que cojan un poquito de ritmo y que no lo dejen».

Y es que, de los 78 participantes inscritos en el torneo, 28 correspondían a las categorías prebenjamín y benjamín (sub 8 y sub 10), quince a las categorías alevín e infantil (sub 12 y sub 14) y 35 a la categoría absoluta. Además de Adrián García, conocieron la victoria en sus respectivas categorías Celia Sánchez García (prebenjamín), Iván Paniagua Tomillo (benjamín), Pablo Martínez Iglesias (alevín) y Lucía Sánchez Elena (infantil).

El XXXIII Torneo de Ajedrez de Laguna de Duero se basaba en el sistema suizo a seis rondas. El ritmo de juego de cada partida era de doce minutos más tres segundos por jugada. La puntuación, un punto por partida ganada y 0,5 por partida empatada. Además de los vencedores del torneo de Laguna, en la jornada de ayer también se entregaron los premios a los vencedores del circuito provincial que se ha disputado en Valladolid, Tordesillas, Tudela y Laguna.