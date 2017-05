Un conductor de 84 años arrolla a un triatleta mientras entrenaba

El triatleta del Club Triatlón Villamuriel Diego Rodríguez fue atropellado recientemente mientras entrenaba con su bicicleta para competir en el Regional de Duatlón, que se celebró el sábado Medina del Campo. El cerrateño fue golpeado por un vehículo en la rotonda de incorporación a la autovía desde Villalobón y fue trasladado a Urgencias. El coche golpeó la rueda trasera de la bicicleta y pasó por encima de la misma, mientras que el deportista salió despedido. Todo parece indicar que el sol cegó al conductor del coche, de 84 años, que no vio al ciclista en la calzada.

«Tengo el cuello tocado y magullado el cuerpo entero, aunque lo que más me duele es la espalda. Tendré que ir a rehabilitación para recuperarme del todo», señala Diego Rodríguez. «El susto fue grande porque yo iba tranquilamente por la rotonda y veía al coche que venía rápido y no reducía», rememora. «Aceleré todo lo que pude y me aparté para evitar el golpe, pero fue imposible», agrega.

«Por suerte yo salí despedido y aterricé sobre el asfalto de la rotonda. Tengo muchas quemaduras en el cuerpo de la caída que aún me molestan mucho», señala. El triatleta ya se ha mentalizado que no podrá participar en Zamora ni en Gijón. «De momento no tengo ni bicicleta ni cuerpo. Me han dicho que me lo tome con calma, así que habrá que tener paciencia», argumenta Diego Rodríguez.

Esta es la primera vez que un triatleta del club cerrateño tiene un accidente de este tipo y de esta gravedad. «Nunca nos había pasado nada a ninguno de nosotros. Ahora lo primero es que Diego se recupere», señala Óscar Obispo, presidente del club cerrateño.

«Con todas las noticias que está habiendo sobre este tema dan ganas de dejar la bicicleta de carretera y coger la de montaña para ir a entrenar por caminos», afirma con preocupación. «Los conductores tienen que tomar conciencia para que no ocurran estas cosas en la carretera», concluye el presidente del Club Triatlón Villamuriel.