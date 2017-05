El CPLV San Gregorio tendrá que remontar en Canterac

El CPLV San Gregorio ha perdido el primer encuentro de la final de la Liga Elite masculina y ahora deberá remontar, es decir ganar los dos partidos del próximo fin de semana en Canterac, para alzarse con el título. Los vallisoletanos han caído derrotados en el Palma Arena de la manera más cruel, con un tanto del Espanya a 3 segundos para el final que puso el definitivo 4-3. Las buenas noticias de la tarde llegaron de parte de las Panteras, que se han impuesto al Rubí por 2-3, forzando el tercer encuentro de la final de la Liga Elite femenina, que se jugará mañana a las 14.00 horas.

Finalmente sin Nathan Sigmund, el CPLV San Gregorio comenzó muy bien la final de la Liga Elite, que se juega al mejor de tres partidos. Los vallisoletanos prácticamente acertaron con sus dos primeras llegadas a la portería que defendía el eslovaco Martin Antala. Tras aguantar una primera expulsión en contra a poco de comenzar el duelo, Dani Collantes adelantó al CPLV a los cinco minutos con asistencia de Adel Saber. El choque se ponía de cara y más que se puso a los siete, con el 0-2, obra de Juan Escudero, con pase de David Pérez. En apenas esos 7 minutos, el cuadro pucelano ya mandaba en un partido igualado, con más lanzamientos de los mallorquines, pero con ese buen acierto de los vallisoletanos.

De ahí hasta el descanso, fue momento de aguantar y esperar alguna contra. El 0-2 no se movió con Jerry Kaukinen seguro en portería. La segunda parte volvió a comenzar con buenas sensaciones y el 0-3, obra de David Pérez, a pase de su hermano, Marcos. Un marcador inimaginable en una pista donde es muy complicado ganar. A pesar de ese resultado, el Espanya no se hundió y siguió atacando, logrando acortar distancias a 13 minutos para el final, por medio de Andreu Tomás. El ex del CPLV Junior Cadiz puso más emoción con el 2-3 y 10 minutos por jugar. Y ahí empezaron los nervios. Los mallorquines, lanzados a por el gol, encerraron a los vallisoletanos, que se defendieron como pudieron hasta la recta final. Entonces, Carrillo lograba el empate con 3.46 por jugarse. Más nervios y más presión. Y la mala suerte se consumó a solo 3 segundos para final, con un tanto de Andreu Tomás. 4-3, primer partido para Espanya y ahora toca remontar; ganar el sábado primero para forzar el tercer encuentro y repetir el domingo. Todo en Canterac.

Mientras en la pista Francesc Calvo de Rubí, las Panteras han logrado empatar su final al imponerse por 2-3 en un trabajado encuentro. Las vallisoletanas, tras la derrota de la semana pasada en casa, tenían que ganar para forzar un tercer encuentro. Y lo hicieron con dos tantos de Lucía Ruiz y una de Laura Alvarado. Las cosas no comenzaron bien, ya que al minuto de juego, la vallisoletana Ana Sierra adelantaba a las catalanas. Nuevo jarro de agua fría, que las de Ángel Ruiz supieron aguantar, sobre todo tras superar dos expulsiones. El segundo jarro de agua fría llegó antes del descanso; Lucía Ruiz empataba y en la jugada siguiente Shauny Ortega hacía el 2-1. Pero la segunda mitad trajo solo buenas noticias, con las vallisoletanas buscando la portería contraria y el premio, primero con el empate de Lucía; y a 2 minutos para el final, con el 2-3 de la capitana Laura Alvarado. Este domingo (14.00 horas), desenlace de la final en Rubí