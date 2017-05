«Voy sin objetivos, esta es mi primera carrera al aire libre de la temporada»

El astudillano Óscar Husillos, actual récord de España de 400 m. -con un tiempo de 45,92s-, vuelve a la competición este sábado en el Campo de la Juventud. El atleta palentino correrá dos distancias, la de 400 metros y la de 100 metros, en el Trofeo Feria Chica de Atletismo, siendo esta la primera competición al aire libre de la temporada para el palentino.

«De momento estoy bastante contento con lo que ha ido saliendo en los entrenamientos», afirma Husillos, que estudia por la mañana y diariamente entrena durante dos horas y media. «Esta carrera es la primera al aire libre de la temporada para mí, por lo que voy sin objetivos y sin presión», explica. «No quiero pensar en marcas ni en nada. Simplemente es una primera toma de contacto», añade.

Óscar Husillos apostó la campaña de pista cubierta por la distancia de 400 metros -hasta entonces siempre se había decantado por el 200- y logró el récord nacional. Este le dio billete directo al Campeonato de Europa de Belgrado, pero no logró clasificarse para la final, la que hubiera sido su primera final absoluta en una cita continental.

Con esta experiencia internacional se puso punto y final a esta temporada de pista cubierta y el astudillano ya señaló, al volver de Serbia, que necesitaba descansar física pero, sobre todo, mentalmente de tanta presión.

Estuvo poco más de una semana sin entrenar, ya que si estaba más tiempo inactivo perdería forma física que tendría que recuperar, y volvió al trabajo diario con su entrenador Luis Ángel Caballero y con su rutina de siempre.

Actualmente está preparando sus dos especialidades, la de 200 metros y la de 400 m. «Mi objetivo es acudir al mundial, yo me estoy preparando para ambas pero hay que correr mucho para conseguirlo», afirma con sorna. El Campeonato Mundial de Atletismo, la cita que todos los corredores tienen marcada en rojo en su calendario, se disputará en Londres entre el 5 y el 13 de agosto.

Más allá de la cita de dentro de dos días en el Campo de la Juventud, el corredor palentino competirá en la segunda jornada del Campeonato de Atletismo de Clubes, que se disputará el 20 de mayo -aún no se sabe dónde-, defendiendo la camiseta de su club el FC Barcelona. «Más allá de esa cita, me estoy gestionando para participar en varios mítines, pero aún no tengo nada fijado», argumenta.