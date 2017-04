Ortega deja la presidencia del VCE

José Miguel Ortega ha dejado de ser presidente del Valladolid Club de Esgrima tras dos años en el cargo. Motivos personales le han obligado a dar un paso a un lado y dejar el camino libre para nuevas personas que trabajen por y para la esgrima en el VCE. Ortega presentó la dimisión la pasada semana, momento en el que la directiva del club ha pasado a ser Junta Gestora, con el expresidente también en ella, que será la encargada ahora de abrir el periodo electoral en próximas fechas.

Ortega accedió a la presidencia del Valladolid Club de Esgrima en junio de 2015. Desde entonces ha trabajado con ahínco tanto en el apartado económico como en el deportivo. Durante su mandato se produjo la nacionalización de Dóra Kiskapusi, la llegada de Ricardo Candeias y se lograron numerosos títulos, destacando los oros en espada femenina y en sable masculino individuales, así como el título por equipos en el último Campeonato de España.

«He trabajado muy a gusto estos dos años en un club que ya era un referente en la esgrima y que ha crecido aún más. Mis ocupaciones no me permiten dedicarle todo el tiempo que me gustaría a una entidad que es de elite en Valladolid y que tiene mucho futuro, y es momento de dejar paso a nuevos aires», ha señalado José Miguel Ortega a modo de despedida, aunque siga ligado al club, de momento en la Junta Gestora, y en el futuro, como tirador.