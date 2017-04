El helicóptero del Greim despega para intentar acceder a los cuerpos de los montañeros

Los agentes del Greim han aprovechado una ligera mejoría del tiempo en la tarde de este miércoles para poner en funcionamiento el helicóptero con la esperanza de acceder a los cadáveres de los tres montañeros zamoranos, según informa en su web El Diario Montañés. La niebla es espesa, llueve y nieva sin parar desde primera hora, pero parece que las condiciones se suavizan. A pesar de la adversa situación meteorológica, el dispositivo se reanudó con la primera luz del día con la esperanza de que en algún momento pueda haber alguna «ventana» en la climatología que permita volar a los helicópteros y poder evacuar por aire los cuerpos.

Los montañeros fallecidos fueron encontrados ayer por la tarde en la zona conocida como vira de escape del Espolón de El Jiso, un lugar que la Guardia Civil califica de «extrema dificultad» debido a las condiciones de la montaña y el mal tiempo. Los cuerpos sin vida de los tres hombres, de 19, 21, y 46 años, estaban equipados y encordados, y no hay todavía versión oficial de las causas del accidente, la cual será investigada por la Guardia Civil. Si los agentes los pudieron encontrar allí ha sido gracias a una foto que habían enviado a sus familias en las que se veía la zona de escalada de El Espolón. Después se localizó el coche en el que se habían desplazado en la zona oriental de los Picos. Desde allí comenzó la búsqueda hasta que ayer a las 18.00 horas se confirmaba el fatal desenlace.

El tiempo, peor que ayer

Ayer a media tarde se tuvo que suspender el operativo porque el helicóptero no podía tomar vuelo hasta las cumbres. Y hoy la situación ha empeorado. La cota de nieve ha bajado, en los llanos llueve, la visibilidad es casi nula... El corresponsal de El Diario Montañés en Liébana, Pedro Álvarez, describe un panorama «peor que el de ayer. Anoche nevó, está lloviendo, la temperatura se ha desplomado y no se ve nada. Es muy difícil que el helicóptero pueda entrar ahí».

A pesar de las adversidades, diez agentes del Greim se pusieron en marcha a primera hora. Hay dos helicópteros movilizados. Si no pueden volar, ellos van a pie. No se sabe todavía si se podrá llevar a término la evacuación aérea debido al mal tiempo, que tampoco tiene pinta de mejorar. En caso de que no haya tregua, los cuerpos serían porteados por los agentes por tierra hasta algún punto accesible para vehículos, desde donde serían trasladados por carretera hasta el hospital Valdecilla.

Los agentes del Greim que participan en el operativo pertenecen a los puestos de Potes y de Cangas de Onís. En cuanto a los dos helicópteros preparados para intervenir, uno (con base en Asturias) está esperando en Potes y otro (con base en León) aguarda en Fuente Dé. En cuanto el tiempo lo permita, volarán hasta la zona para evacuar los cuerpos de los montañeros que, previamente, habrán sido preparados por los agentes para el izado a la aeronave.

Ambos helicópteros son muy pequeños, con capacidad para un solo cuerpo. Tendrían que hacer tres viajes.

El Espolón de El Jiso

El Espolón de El Jiso, una de las paredes verticales más clásicas del Macizo Oriental de los Picos de Europa, presenta puntos concretos de gran dificultad, especialmente para personas que no han realizado antes la ascensión. Dada el conocimiento de la montaña de los tres fallecidos, José Tomás Santiago considera difícil que el suceso que acabó con la vida de sus compañeros se debiera a una imprudencia. Aunque tiene detalles de cómo se produjo el accidente, «por respeto a las familias» y porque en la asociación estaban «desbordados» por las llamadas y las muestras de pésame y cariño a última hora de ayer, el presidente de la AMZ prefirió esperar a la versión oficial de la Guardia Civil.

A falta de una explicación definitiva, la hipótesis que manejan los agentes es que en un momento de la escalada, uno de los componentes del grupo cayera al vacío arrastrando a sus dos compañeros, sin que los anclajes del punto de reunión aguantaran el peso. Es decir, que se produjo lo que en el argot de la montaña se conoce como ‘efecto cremallera’. Al fallar uno de los puntos de apoyo, el siguiente no fue capaz de aguantar anchado al verse sometido de forma imprevista a una gran fuerza y también se desprendió. Y así sucesivamente.