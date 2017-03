Laura Pequeño se sube al ring

Su cara luce una permanente sonrisa, pero cuando se enfunda los guantes de boxeo, pasa a estar seria y concentrada. Es su manera de demostrar que nada se le pone por delante y que sabe devolver los golpes con fuerza y decisión. Ella es Laura Pequeño Luengo, una joven promesa del pugilismo vallisoletano que a sus 16 años va a debutar en el cuadrilátero. Lo hará los días 18 y 19 de marzo en Béjar, en el III Torneo de Jóvenes Valores CyL, en el que competirán aspirantes de toda España, entre ellos, el también vallisoletano Hernán Cortés, de 17 años y del barrio de la Victoria.

Con tan solo cuatro años empezó a practicar gimnasia rítmica, un deporte con el que llegó a alcanzar un cuarto puesto en los campeonatos de Castilla y León. A los 10 años decidió colgar las mazas de la rítmica y cambiarlas por los palos de hockey, deporte que practicó durante dos temporadas. Hace año y medio quiso probar suerte en el kick boxing, que terminó arrastrándola hasta el boxeo. «Fui a ver una velada en la que participaban mis compañeros de gimnasio y aquello cambió para siempre la idea preconcebida que yo tenía de este deporte. Yo me imaginaba que sería como en las películas, donde hay grandes dosis de violencia y la sangre corre por todos los lados. Sin embargo, lo que yo vi en aquel combate fue que, aunque se daban puñetazos, no había agresividad. Aquello no trataba de hacerse daño, sino de ser el mejor estratega», explica la benjamina del Club Boxing Diablo.

«Mi meta para este año es llegar al Campeonato de España. Confío en mis posibilidades»

Finalmente, se decidió por este deporte a pesar de la reticencia de sus padres, José y Pili, quienes tras ver su determinación y comprobar su progreso, ahora la apoyan incondicionalmente. «Ellos tienen el miedo lógico de unos padres. No quieren que me hagan daño. Ven que el boxeo me lo aporta todo y que, desde que me levanto hasta que me acuesto, solo pienso en entrenar. Esta es, sin duda, la etapa más feliz de mi vida, y si yo soy feliz, mi familia también», asegura muy madura. A pesar de ello, sus progenitores no podrán presenciar su primer combate. «Necesito estar concentrada y teniéndoles allí yo estaría más pendiente de que ellos no sufran que de mi contrincante», añade.

La cualidad de la fuerza

El boxeo es una disciplina que conjuga técnica, velocidad, precisión, potencia y capacidad de reacción y esta joven reúne todas esas cualidades, necesarias para alcanzar el éxito. Entre las cuerdas, Laura desborda adrenalina. «Para ser bueno en esto, para destacar, tienes que ser fuerte, explosivo y muy estratega. Yo golpeo con fuerza y mi entrenador me dice que, si sigo entrenando así y confiando en mí, tengo posibilidades de hacer algo importante, no solo en este primer torneo, sino también de cara al futuro», explica Laura, quien se mira en el espejo de sus referentes en el mundo del pugilismo: Lara García, Jennifer Miranda y Miriam Gutiérrez. «La gente piensa que es un deporte muy masculino, pero yo lo practico y me considero muy femenina. La pena es que no haya más chicas que se interesen por el boxeo», lamenta.

Practicó gimnasia rítmica, hockey y kick boxing antes de decidirse por el boxeo

Por las mañanas acude al instituto, donde estudia primero de Bachillerato de Ciencias Sociales para, el día de mañana, ser profesora de educación física. Por las tardes, seis días a la semana, entrena de forma muy exigente y siempre acompañada de su preparador, Bernardo Marbán. Lo hace en los gimnasios Mithos, de Parquesol, e Impacto, de Laguna de Duero. Ella será la única representante femenina de Valladolid en Béjar y debutará en categoría joven, en 51 kilos de peso. «No sé a quién me voy a enfrentar, ni cómo me va a atacar mi contrincante, así que no puedo ir con nada preparado. Tampoco sé lo que voy a sentir cuando esté en el ring, será todo nuevo para mí. Ya veré cómo respondo. Mi meta para este año es llegar al campeonato de España. Confío en mis posibilidades, pero si no lo consigo, no me rendiré y lo seguiré intentando en próximos años», declara sonriente.

Bernardo Marbán, dos veces campeón mundial de Kick Boxing, campeón de Europa en 2006 y ocho veces campeón de España, es el encargado de guiar los pasos de Laura en el mundo del boxeo. «Lo mejor de ella es lo disciplinada que es. Además de entrenar duro y seguir la dieta a la perfección, está estudiando más que nunca porque, al fin y al cabo, lo más importante son los estudios. Aparte de eso, en la lucha ella es muy valiente e inteligente a la hora de devolver los golpes. Hasta que no compita, no veremos todo su potencial, pero estoy seguro de que le va a ir muy bien», afirma Marbán de su pupila.