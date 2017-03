Javier García del Barrio se resiste a decir adiós a la temporada

El corredor del Becerril del Carpio, Javier García del Barrio, lleva un par de meses sin vestirse de corto y salir a trotar por el campo, por las montañas, como tanto le gusta. «De momento, de correr nada de nada. Lo tengo absolutamente prohibido. Solo puedo hacer bicicleta elíptica y algún que otro ejercicio en el gimnasio», señaló ayer el atleta palentino.

Todo comenzó a finales de diciembre, cuando García del Barrio comenzó a tener molestias en el aductor, a las que no dio demasiada importancia. Como el dolor no era muy intenso, decidió forzar y seguir entrenando para llegar al Campeonato de España de Campo a Través que se disputó el pasado fin de semana en Gijón. El nacional de cros del domingo era su principal objetivo de esta campaña. «Seguí entrenando porque además esta temporada me encontraba muy bien y me estaban saliendo las cosas», recuerda. «Pero cada vez que corría más fuerte, el dolor se intensificaba y era mucho peor», agrega el deportista.

García del Barrio no corrió la San Silvestre palentina, una cita obligada para el de Becerril del Carpio, que ya ha ganado en tres ocasiones. «Decidí descansar y dejar de forzar», explica. La última gran prueba que corrió en esta temporada fue el Cros de Venta de Baños, a mediados de diciembre, donde terminó en la octava posición con un tiempo de 34m09s.

«Empecé con la bicicleta elíptica, dejando totalmente de lado las zapatillas de correr», explica. La semana pasada le dieron el resultado de la resonancia magnética a la que se había sometido y el atleta palentino tiene una pubalgia. «Esta semana me está tratando el fisioterapeuta y estoy totalmente parado porque lo tengo resentido. Si todo va bien, espero poder volver a entrenar a principios de abril», comenta con esperanza. «Mi primer objetivo es recuperarme y correr sin molestias», agrega.

Tuvo que decir adiós al Cros de Gijón, prueba que intentó ver por la televisión desde el sofá de su casa. «Teledeporte anunció que iba a dar en directo la prueba y en vez del cros puso un partido de fútbol de la Liga Inglesa. Creo que finalmente lo ha dado hoy (por ayer) por la mañana», argumenta.

El atleta palentino no se resigna a despedirse de la temporada, pero tampoco quiere marcarse un objetivo fijo. «Me gustaría intentar hacer algo de pista, si me diera tiempo. La temporada no concluye hasta agosto y yo, si todo va bien, podría empezar a entrenar a principios de abril», concluye el atleta de Becerril del Carpio, que formó parte del equipo español de campo a través en el Campeonato de Europa, que se disputó en Chia el pasado mes de diciembre. El palentino, que entró en la trigésima quinta posición, se colgó la medalla de plata junto a sus compañeros de selección en el Europeo de Italia.