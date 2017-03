García y Gallardo, plata y bronce en el nacional de cros

Marta García, del club burgalés Image FDR, y Carla Gallardo, del club Atletismo Valladolid, no defraudaron ayer en el trigésimo octavo Campeonato de España de Campo a Través Júnior que se disputó en Gijón. Las corredoras palentinas lograron subir al podio asturiano y colgarse la medalla de plata, Marta García con un tiempo de 22m47s, y la de bronce, Carla Gallardo con 23m01s. El metal de oro viajó finalmente a Madrid, después de que Lucía Rodríguez cruzase la línea de meta del Parque Fluvial Vesques, quince segundos antes que García.

«Ha sido muy bonito, un cros de verdad, con barro y viento. Mi objetivo era el podio porque me notaba fuerte en el cros, pero no pensé que lograse finalmente la medalla de plata», señaló ayer Marta García, que viajó hasta Palencia con la medalla colgada al cuello. «Estoy más fuerte de lo que yo misma pensaba», añadió.

La prueba, que consistía en tres vueltas al recinto con un recorrido total de 6.145 m., comenzó muy lenta, ya que nadie quería dar la cara por el fuerte viento. A falta de dos vueltas, Lucía Rodríguez, Marta García y Carla Gallardo se adelantaron, dejando atrás al resto de las corredoras. A falta de una vuelta para cruzar la línea de meta, Gallardo se fue quedando atrás y García tampoco pudo aguantar el tirón de la madrileña, que no ha perdido ninguna prueba nacional esta temporada.

«Iba casi sin esperanzas de podio porque no he podido entrenar bien durante la semana. Estoy muy contenta con el resultado», señaló. Intenté aguantar con Lucía y Marta, pero cuando cambiaron a un ritmo más fuerte me despegué», agregó Carla Gallardo.

Campeonas regionales

Las palentinas, además, se proclamaron campeonas nacionales por equipos con la selección de Castilla y León, al finalizar cuatro corredoras de la comunidad entre las cinco primeras (Silvia Pérez terminó cuarta y Cristina Ruiz, quinta), dando un verdadero recital de la tradición del campo a través en esta región.

La tercera representante palentina que acudió ayer a Gijón, Cristina García Catalina, del Bikila Mora, terminó en la cuadragésima cuarta posición en categoría absoluta, con un circuito de 10.215 m.

Marta García y Carla Gallardo, que ya se colgaron la medalla de oro y de plata respectivamente la semana anterior en el nacional de 3.000 m. en Valencia, ya tienen la vista puesta en su próxima cita. Las dos corredoras palentinas han sido seleccionadas para competir por España en el Campeonato del Mundo de Campo a Través en Uganda, dentro de dos semanas.