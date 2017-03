Las promesas del judo vallisoletano, con ambición al Nacional

Desde hace 30 años, el CDParquesport está ligado a Valladolid y al judo. Esta arte marcial de origen japonés aúna a miles de personas, pero muy pocos son los que consiguen llegar al nivel de profesionales; aun así muchos continúan ligados a este deporte.

Este fin de semana la localidad madrileña de Pinto acogerá el Campeonato de España de judo, al que asistirán los 18 mejores judocas del país en sus categorías y pesos respectivos. Y como suele ser habitual, Valladolid contará con representación. Elena Cañibano, Míriam García y Guillermo Cordero lucharán por dejar el pabellón lo más alto posible ante los mejores del país y, como asegura su entrenador, Enrique Ortega, «tienen muchas posibilidades de conseguir medalla, aunque no será fácil».

Ahora mismo, estos tres judocas son las grandes promesas de este deporte en Valladolid e incluso a nivel nacional, porque Guillermo ha llegado a competir en torneos internacionales como integrante de la selección española, lo que da muestra del gran nivel de estos chicos que han tenido que trabajar mucho para llegar hasta el Campeonato de España.

Según explica Enrique Ortega, para llegar a este campeonato existen dos vías: a través de un campeonato autonómico, en el que se clasifican los tres mejores, o bien a través del ‘ranking’ nacional, por el que se clasifican directamente para el Nacional en el caso de los tres primeros.

Guillermo Cordero se clasificó para el torneo al ser el número dos del ‘ranking’ nacional. Mientras que Elena Cañibano y Míriam García han llegado después de ganar el sector autonómico.

A por los metales

Sobre el papel, los tres judocas acuden al Campeonato de España con muchas opciones de acabar entre los mejores del país, y con esa mentalidad Guillermo quiere ir a por todas:«Llevo ya muchos campeonatos de España y no voy a ver qué pasa. Voy a ir a ganar porque sé que puedo hacerlo. Si no consiguiera medalla, no sería un fracaso, pero voy a por todas».

A partir de hoy, todos los focos se centran en el certamen de Pinto. Guillermo competirá en la categoría de más de 100 kilos, Elena lo hará en la de menos de 57, y Míriam, en la de más de 78. En dos días estos tres judocas tendrán que demostrar todo el trabajo que llevan a sus espaldas para conseguir la meta que se han fijado: estar en la lucha por los metales.

Ellos saben que del judo será muy difícil que vivan y aunque este deporte es su pasión y se entregan a él en cuerpo y alma, muchas veces tienen que hacer cábalas para poder compaginar la exigencia de los entrenamientos con la vida del estudiante. Guillermo Cordero ahora mismo no piensa en ello, aunque no oculta que en un futuro le gustaría dedicarse profesionalmente al deporte, a sabiendas de que, como dice su entrenador, «vivir del judo es imposible». Pero hasta que tengan que decidir su futuro seguirán tomándose este deporte como un ‘hobby’ del que disfrutan mucho.

