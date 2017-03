«Es de agradecer que aún se acuerden de lo que yo logré hace tantos años»

Mariano Haro recibió el Premio Leyenda del deporte español en la Gala del Deporte que se celebró el lunes en el Teatro Calderón de Valladolid. Al ‘León de Becerril’ se le acumulan los premios, y ya no le caben todos los títulos (que tiene distribuidos en dos casas) en el cuarto de cincuenta metros cuadrados, donde dos vitrinas de cristal «están a rebosar de trofeos, que veo de vez en cuando cojo nostalgia de aquellas pruebas que corría», reconoce.

El atleta palentino acumula en su palmarés un total de 27 títulos de campeón nacional en las diferentes especialidades que practicaba (campo a través, fondo y medio fondo). También tiene en su haber dos diplomas olímpicos y cuatro subcampeonatos del mundo de cros. El corredor de Becerril tendrá una prueba importante de fondo con su nombre en Palencia. El próximo 5 de noviembre se celebrará el Cros Mariano Haro en la capital.

-¿Cómo surgió la idea de realizar un cros en Palencia con su nombre?

-Lo ha llevado a cabo el club Cuatro Cantones con el Ayuntamiento de Palencia. Ya hemos visto el circuito y yo estoy muy ilusionado porque es un cros muy bonito, muy llano y aunque haya algunos cambios de ritmo es fácil.

-¿Dónde va a desarrollarse la prueba?

-El circuito transcurre por el Parque Ribera Sur y tendrá un recorrido de 10 kilómetros.

-¿Qué le pareció la idea cuando se la propusieron?

-Pues la verdad es que yo estoy muy ilusionado. Me gusta la idea de que se celebre en Palencia y de que lleve mi nombre la carrera.

-¿Cree que se animarán muchos corredores a participar en su carrera?

-Yo creo que sí porque es una prueba no muy larga. Si en la carrera de Becerril de esta distancia van a correr unas 500 personas o así, aquí que es en Palencia, seguro que la gente se anima a hacer una mañana de carreras y se apunta.

-¿Le dará envidia no participar?

-No, no me da envidia porque reconozco que ahora no estoy yo para estos trotes.

-El último título de campeón de España lo consiguió con 37 años. ¿Cómo consiguió mantenerse en la élite hasta esa edad?

-Porque entonces no había dopaje ni había nada de nada. Todo lo que conseguías era por tu fuerza, por tu valía y porque entrenabas de mañana y también de tarde. Yo hacía 18 kilómetros por la mañana y otros tantos por la tarde y, sobre todo, porque mi entrenador Gerardo Cisneros me mantuvo siempre en plena forma. Como tenía pocos atletas, yo creo que los quería conservar y que durasen mucho. Y con 36 años, logré diploma olímpico y terminé en sexta posición de 10.000 metros en Montreal con 28 minutos exactos. Y ahora cuando compites ya con 35 años se llama categoría de veteranos.

-Usted es el atleta que más veces ha quedado campeón nacional en España, ¿verdad?

-Creo que sí. No sé si alguien habrá hecho esa proeza después, pero a mí no me consta. La Federación Española de Atletismo me consideraba uno de los mejores atletas de Europa, la de aquí, claro. Yo me encontraba siempre en el pelotón y hacía todo lo que podía.

-¿Sigue de cerca la evolución de Óscar Husillos?

-Sí, claro que le sigo. Estoy muy cabreado con Husillos, lo digo deportivamente, ¿eh? Porque no se clasificó para la final e hizo dos segundos más. Yo creo que debe de quitarse los nervios para las próximas carreras.

-¿Y qué le parece el buen papel que han hecho Carla Gallardo y Marta García?

-Yo creo que estas deportistas tienen mucho porvenir, como son muy jóvenes y tienen buenos entrenadores harán las cosas bien e intentarán poder conseguir triunfos para España.

-Sí, la verdad es que me hizo mucha ilusión. De aquella época, que ya hace bastantes años que pasó, todavía se acuerda de mí la prensa deportiva de España y eso es realmente de agradecer.

-¿Disfrutó de la gala?

-Sí, realmente fue un momento inolvidable porque además pude estar con mi entrenador, Gerardo Cisneros, con Antonio Hermoso Junco y con Enrique Hermoso, también.