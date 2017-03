«Con mi marca, tenía que haber luchado por las medallas en Serbia»

El corredor Óscar Husillos pisó ayer suelo palentino, cuando se bajó del tren, después de haber participado por primera vez en solitario en categoría absoluta en el Campeonato de Europa de Belgrado en 400 metros. El astudillano partía con la segunda mejor marca, después de haber batido el récord de España con un tiempo de 45s92, pero no logró cruzar la meta entre los tres primeros en la semifinal y se quedó fuera de la ansiada final. «No me había marcado un objetivo, pero sí que me dio rabia no estar en la final. Según la marca que llevaba, la segunda mejor, tenía que haber estado peleando por las medallas. Pero luego cada carrera es muy distinta. En un Europeo son carreras más sucias, donde quien coge la calle libre lo tiene casi hecho», señaló ayer Óscar Husillos.

"Ahora mismo solo quiero descansar por fin de la cabeza y estar tranquilo de una vez"

«Creo que a mí se me juntó todo. El cansancio, los nervios... No me encontraba bien calentando. Sí, que me di cuenta que a los diez minutos de correr ya estaba entero y seguramente que si corro una carrera media hora después, lo hubiese hecho mucho mejor. La presión y todo me pudo, no me encontré del todo bien. Con el tiempo tengo que aprender a remediarlo y cambiarlo», admitió el vigente campeón de España de 400 m., que ya se encontraba pesado antes de la semifinal, ya que siete horas antes había corrido la primera ronda del campeonato.

Sus dos compañeros, Lucas Búa y Samuel García, sí que lograron clasificarse para la final, y Husillos supo reponerse para acompañar y animar a los suyos. «Bajé durante el calentamiento para estar con ellos. Sí que me dio rabia estar con el chándal, pero les di todo mi apoyo desde la grada», afirmó. «No fue el resultado esperado tampoco pero hicieron lo que pudieron», agregó, ya que terminaron quinto y sexto.

Husillos necesita descansar y más que física, mentalmente. «Estaré sin entrenar más o menos diez días, pero sobre todo quiero descansar de cabeza y estar ya tranquilo», reconoció el corredor, que ha tenido demasiada presión y nervios en los últimos siete días. El astudillano no quiere apartarse ya del 400 m. ni renunciar al 200m., así que ha decidido «compaginar ambas distancias para no dejar apartada ninguna de las dos», concluyó.