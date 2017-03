Adel Mechaal logra el oro en los 3.000

Adel Mechaal se ha proclamado campeón de Europa de los 3.000 metros tras imponerse en la final de los Europeos en pista cubierta disputada en Belgrado.

Mechaal se impuso con un tiempo de 8:00.60, por delante del noruego Henrik Ingebrigtsen (8:00.93) y del alemán Richard Ringer (8:01.01). El también español Carlos Mayo quedó octavo con un crono de 8:06.15.

Mechaal, de origen marroquí, ya fue subcampeón de Europa de 5.000 al aire libre y es el actual campeón de España de 3.000.

La victoria de Mechaal, que sumó la quinta medalla para el atletismo español en los 3.000 metros, relega sus problemas con las autoridades antidopaje. "Es el premio a esta lucha constante de estos meses que me ha hecho muy fuerte. Ha sido el premio al trabajo y estoy muy orgulloso. Ha habido un momento en que me he visto encerrado, como un león acorralado, me podía haber caído, pero como me veía fuerte he esperado para cambiar muy fuerte en el 200", ha manifestado el atleta tras su triunfo.

La medalla de oro de Mechaal se une a la plata que logró el sábado la cántabra Ruth Beitia en salto de altura.