Orlando Ortega se queda sin medalla

Siete meses después de dar al atletismo español la primera medalla (plata en 110 m vallas) en los Juegos de Río 2016, Orlando Ortega se quedó este viernes sin medalla en los 60 vallas en el Campeonato de Europa en pista cubierta que se disputa en Belgrado. Orlando Ortega acabó séptimo en la final.

El atleta español de origen cubano sufrió un contratiempo. "Es lo que toca. Así son las carreras de vallas. No todos los días uno está bien y al cien por cien, pero hoy no fue el día. Los 60 metros son un abrir y cerrar de ojos y lo que no logran al principio es muy difícil de remontar después", reconoció Orlando Ortega en Teledeporte. "No me sentí bien desde la semifinal. Hoy no fue mi día", insistió Orlando Ortega, cuyo objetivo principal este año es el Mundial de Londres en pista cubierta del próximo verano.

La medalla de oro fue para el gran favorito, el británico Andy Pozzi, que cumplió los pronósticos en la lucha por las medallas.

La descalificación del subcampeón de Europa al aire libre, el húngaro Bálasz Baji, facilitaba un poco las cosas, y Orlando, que salió un poco lento, para asegurar, se ganó el puesto como segundo con un tiempo de 7.59, tres centésimas más lento que el chipriota Milan Trajkovic, que hizo récord nacional con 7.56.

Ortega ha cuajado una gran temporada invernal, con dos récords de España (el último 7.48) y la victoria en el Indoor World Tour.

En la tercera y última serie, Yidiel Contreras partía con la tercera marca (7.69). Tenía que superarse, por tanto, si quería meterse en la final, pero el atleta nacido en Cienfuegos (Cuba) cometió un error en el segundo apoyo, llegó mal al primer obstáculo y ya fue encadenando fallos hasta acabar séptimo con 8.04.

El favorito en la final será, no obstante, el británico Andrew Pozzi, líder mundial del año con 7.43, que permanece invicto este año en ocho carreras. Se impuso en la primera serie con 7.52.