«Si llegan las medallas en Belgrado, será un premio extra»

Luis Ángel Caballero entrena a Óscar Husillos desde que al astudillano le vinieron las ganas de correr. El entrenador palentino vio en Husillos un potencial campeón cuando corría los 1.000 metros de los Juegos Escolares. A base de muchos años de esfuerzo, sacrificio y dedicación, la dupla Caballero-Husillos ha conseguido conquistar un récord de España en una distancia relativamente nueva para el atleta y ahora se les presenta ante sí el Campeonato Europeo de Belgrado, una competición que en sí ya es el premio de la temporada.

-¿Cómo afrontan este Europeo?

-Bastante relajados. Vamos a intentar mantener lo conseguido en Salamanca, como mínimo. Óscar (Husillos) no lleva el coco muy comido, como se suele decir en estos casos. La idea es no marcarse ningún objetivo. Si sale, bien, y si no sale, pues mala suerte. Él no está obsesionado ni con las finales ni con las medallas ni nada. Lo hemos planteado así para que vaya relajado. Después del récord de España en Salamanca, ha tenido mucho ajetreo, con prensa, federación... Se ha descentrado un poco, pero ahora ya está bien y va a afrontar con muchas ganas este Europeo de Belgrado.

"Óscar Husillos es consciente de que por marca puede estar en el podio perfectamente"

-¿Cree que Óscar Husillos puede tener opciones de medalla?

-Por marca sí tiene opciones, pero no hemos pensado mucho en ello. Queremos evitar las tensiones. Él también se da cuenta de que puede estar arriba, la clave es llegar a la final. A partir de ahí, todo lo que venga será bueno. Nos podemos encontrar con varios problemas, porque hasta ahora no ha corrido tantas carreras en una competición. Tiene dos carreras el viernes, una por la mañana y otra por la tarde, y no está acostumbrado a eso. No sabemos cómo va a responder. No se ha querido marcar ningún objetivo completo por eso. Si llega a las semifinales, pasa bien y recupera, pues claro que puede tener opciones.

-¿Cuándo serán las carreras de Husillos exactamente?

-El viernes por la mañana son las eliminatorias y por la tarde es la semifinal. Si pasa, la final ya es el sábado. Son tres carreras en dos días, y la duda que tenemos es cómo va a recuperar. En Salamanca se recuperó muy bien para el domingo, y luego ahí está la marca. Como ahora ha estado parado para evitar lesiones, yo creo que llegará bien.

-¿Cómo ve a Óscar Husillos anímicamente?

-Yo le veo muy tranquilo, ni hemos hablado de objetivos ni nada. Él va a lo que salga, sin presión. Si no sale bien, no pasa nada. El objetivo de este año era participar en el Europeo, lo conseguimos tras la gran carrera de Salamanca, además con récord de España. Así que ya está, si hay buenos resultados en el Europeo será un premio extra.

-Esta temporada han cambiado de los 200 metros a los 400 y parece que la apuesta ha sido acertada...

-Hemos cambiado por ir al Europeo, al no haber 200 en el Europeo, ha visto que la marca estaba cerca. Así ha sido. Husillos está entrenando casi como lo hacía antes para el 200, porque la preparación tampoco cambia mucho. El cambio no nos ha podido salir mejor. Ahora que parece que está cómodo en el 400, va a intentar la mínima para el mundial. Es en agosto, y la marca creo que es 45.40 o 45.50. En el aire libre siempre tiene más opciones. Si te respetan las lesiones y entrenas bien, siempre se hace mejor marca en verano que en invierno normalmente.

-¿Han cambiado mucho los entrenamientos con la nueva distancia?

-No mucho, unos pequeños retoques, igual alguna serie con menos recuperación, pero lo demás, es el mismo sistema que para el 200. A lo mejor es que todo este tiempo hemos estado entrenando para el 400 sin darnos cuenta (risas). El trabajo en el gimnasio con las pesas ha seguido siendo el mismo, series sí que ha hecho algo más, pero nada extraordinario.

-¿Va a viajar con Óscar Husillos a Belgrado?

-Al final no voy. Sí que pensaba haber ido, pero se han torcido un poco las cosas. Le veremos por la televisión, que se ve muy bien, y hablaremos por teléfono cuando acabe las carreras. Cuando termina la carrera y respira bien, al primero que me llama es a mí. El día antes de la prueba hablaré con él, y luego ya llama cuando acaban las pruebas. La Federación a mí no me ha invitado. Tampoco andan muy bien en lo económico, así que no iré, pero vamos, no me llevo mal rato.