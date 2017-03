«Con amparo jurídico, tenemos que saber de quiénes son las bolsas de la 'operación Puerto'»

Raúl Chapado cumple tres meses al frente de la Federación Española de Atletismo (RFEA) y este fin de semana afrontará como dirigente su primera gran competición, el Europeo de Belgrado, donde espera que el equipo demuestre competitividad e ilusione a la afición, desencantada en los últimos tiempos con los casos de dopaje que estallaron con la ‘operación Puerto’ y la ‘operación Galgo’ que sacudieron este deporte, aparte de los cinco positivos de la vallista nacionalizada Josephine Onyia. Aunque el caso ya haya prescrito, el sustituto de José María Odriozola no niega que desearía conocer a quiénes corresponden las bolsas de sangre requisadas durante la ‘operación Puerto’ que implican a atletas y ciclistas, pero siempre que la decisión esté amparada jurídicamente.

El reto que se plantea con España entre las cinco mejores de Europa es de altísimo nivel.

Competimos contra grandes selecciones y grandes atletas y nunca se tiene el cien por cien de efectividad. Ni nosotros, ni nadie. Lo que sí creo y deseo es que la capacidad competitiva sea alta. Tenemos que empezar a creernos que somos España, que somos una gran potencia a nivel europeo y más allá de que nos ganen, nosotros tenemos que pelear por estar ahí arriba. No nos ponemos límites.

¿Al equipo se le han abierto por fin opciones en todas las disciplinas?

Es una tendencia que viene pasando. En los Juegos Olímpicos tuvimos dos medallas, en altura y en 110 metros vallas, y dos récords de España, en 200 y en 400 metros vallas. El equipo está en prueba de madurez de lo que era en mi época, cuando yo empezaba (en triple salto), que prácticamente era la marcha o el mediofondo. Luego se incorporó el fondo, con Martín Fiz, Abel Antón, los maratonianos... Y ahora, por suerte, con la estela que abrieron Manuel Martínez o Yago Lamela, que empezaron a expandir el ganar medallas en concursos, somos un equipo mucho más equilibrado. Eso quiere decir que nuestro atletismo es más potente. Se nos podrá juzgar por el número de medallas, pero nosotros también nos tenemos que auditar por cómo estamos trabajando, por la variedad de las medallas que se ganan.

¿De qué está más orgulloso desde que es presidente de la RFEA?

Ha sido mucho trabajo, aunque nos queda mucho por realizar. Sin embargo, si estoy orgulloso de algo, que no creo que sea mérito de mi presidencia, sino de todo el atletismo, es cómo los últimos eventos atléticos, como el Campeonato de España en Salamanca, se han llenado de gente, las audiencias de televisión han sido muy buenas y los medios de comunicación cada vez vienen más. Si algo me ilusiona es eso: cómo estamos empezando a crear un movimiento de aficionados alrededor del atletismo. Al final nuestro deporte tendrá el valor que quieran nuestros aficionados. Se pueden conseguir muchas medallas, pero si no nos sigue nadie al final seremos un deporte más, y queremos ser un deporte referente en España y cuando nos toque ilusionemos no sólo por las medallas, sino también por la forma de competir. Que la gente, especialmente las nuevas generaciones, se sientan orgullosas de sus atletas.

En este sentido, ya es hora de acabar de una vez con todas con el dopaje o con sospechas y tapar esa herida, aunque siempre seguirá abierta, ¿no?

El atletismo en general, no sólo el español, sino el mundial, está pagando la penitencia de los errores que se han cometido. Somos conscientes de que en el atletismo no se han hecho las cosas bien, y ahí están los hechos, no solamente en España, sino a nivel internacional, y siempre digo que nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí trabajar para que el futuro sea mejor. No creo que el dopaje, por la condición humana, vaya a desaparecer de forma radical, como no desaparecerá la trampa o la corrupción en otras áreas como la política, la económica o incluso los medios de comunicación, pero tenemos que trabajar para concienciar a nuestros jóvenes de que ese no es el camino.

Usted y su directiva ya dieron un paso en el Europeo de cross (con el veto a Sergio Sánchez)

La Federación siempre va a estar de parte de la gente que compite de forma limpia y justa y acatará y aplicará las sanciones de las entidades que tienen la responsabilidad, en España la Aepsad (agencia nacional antidopaje) y fuera la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) y la IAAF, porque es lo que nos toca. En todo caso, tenemos que ajustarnos a la ley, que dice que a un atleta que ha cumplido la sanción tenemos que reconocerle, porque las resoluciones del TAS crea jurisprudencia. El deporte tiene que ser un ejemplo, una forma de transmitir valores, y los malos comportamientos no deben tener cabida en el atletismo.

¿Es usted partidario de que se conozca la identidad de las bolsas de sangre de la ‘operación Puerto’?

Siempre que esté amparado en el ámbito jurídico, si alguien ha hecho las cosas mal, tenemos que saberlo. Lo que pasa es que tenemos una estructura jurídica, que es la que es y tenemos que respetarla, porque si no los daños colaterales son grandes. Es un tema delicado. Si se sabe pero no está amparado por el sistema jurídico va a generar otra polvareda por temas de imagen y demás. Está en manos de la WADA, que es la que tiene las bolsas, y si puede hacerlo que lo haga, pero si no se puede hacer tenemos que asumir las decisiones que tomen ellos.