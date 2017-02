Tener a gala ser presidente

Cuando hace más de cuatro años la anterior junta directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, presidida por José Miguel Ortega, dejaba paso a ese espíritu más joven que comandaba el nuevo presidente Íñigo Torres, quizá este no sabía dónde se metía. Nuevas ideas, nuevos proyectos y el normal caminar de una asociación que, desde el instante inicial, abogó por integrar a los miembros del periodismo vallisoletano, en un momento también, muy tocado para la profesión. Nuevas iniciativas, mayor visibilidad y compromiso, vinculación de deportistas y de los propios periodistas… Con la prensa y para la prensa, si cabe aquí esta aliteración.

Cuando en una asamblea general se puso sobre la mesa la posibilidad de que Valladolid pudiera ser la sede de la Gala Nacional del Deporte, todavía esto formaba parte de una quimera. Siempre había otras ciudades. Teruel, con los amantes, que sí existe; Tarragona, con un gran apoyo institucional, y hasta las Islas Canarias aparecían como rivales para desmotivar a Íñigo y a su directiva. En la votación del punto del orden del día todos los miembros se pronunciaron a favor de que al menos se intentara, con una única abstención. Sin embargo, se siguió creyendo y haciendo ‘lobbying’ con las instituciones para forjar el proyecto. En Málaga, en marzo de 2016, se presentó una candidatura en forma de vídeo con la música de Celtas Cortos, la presencia de los equipos de élite de Valladolid y el amparo de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, todos a una. Y aunque ya se conocía el veredicto antes, allí se aprobó y refrendó públicamente la petición.

Cuando a finales de este pasado 2016 (y concluimos con esta anáfora) se necesitaba prorrogar el mandato de la directiva, coincidente con el periodo olímpico, precisamente para acometer la organización de esta gala, Íñigo Torres y sus secuaces ya estaban metidos de lleno en esta y sin posibilidad de renuncia. Acuerdos, firmas, compromisos, estructura, ideas…

La gala, además, no iba ser al uso. De un día más dos, si sumamos el Congreso de Periodistas Deportivos. Pretendía ser un conjunto de acciones, eventos y acontecimientos que desembocaran en esa traca final. Así, a lo largo de 2016 y los primeros meses de 2017, la APDV ha puesto en marcha más de 20 acciones que han llevado la marca ‘Valladolid, tú eres deporte’ alrededor de los mismos. El ‘leitmotiv’ fue consolidar la ciudad, provincia y región como articuladoras del deporte nacional, porque Valladolid tiene mucho de eso. A la vez, aparecía un elemento integrador en forma de V Centenario que le acercaba a un evento cultural de prestigio: la llegada a Valladolid en 1517 del archiduque Carlos, que al año siguiente sería coronado Rey en estas tierras. Con ese motivo, la ciudad fue entonces foco de muchas y variadas actividades como las Justas (sin duda, un espectáculo predeportivo) celebradas en la plaza del Mercado (actual Plaza Mayor) y en donde participaron caballeros llegados desde muchos lugares del panorama internacional. Y de aquí salió otro recurso importante: el cronista Laurent Vital, quizás el antecesor del cronista deportivo. El antecedente de Torres y los suyos, si se permite esta metáfora.

Todo era bonito en la foto y en el papel, pero luego había que plasmarlo en algo real. Primero, con los recursos económicos necesarios. Y así, junto a las tres instituciones, se vislumbró la importancia de las aportaciones de los patrocinadores, colaboradores y personas que han visto de forma positiva este evento y que participan de forma altruista. También los medios de comunicación de Valladolid captaron la magnitud del acontecimiento y respondieron con su difusión en todos los actos. Aun así, los problemas llegaron desde el mismo momento en que lo que tienes en la cabeza ves que luego no es tan fácil materializarlo. Detrás de las bonhomía de Íñigo, siempre había alguien que no comulgaba con estos paños calientes. Y aquí, también, surgieron las fricciones.

En estos meses, la labor de Íñigo Torres como presidente de la APDV ha sido conciliadora, moderadora y de intentar tapar las muchas grietas que entraña el hacer un evento deportivo de empaque a través de personas voluntarias que tienen otro trabajo y diferentes ocupaciones. No han sido uno, ni dos, los miembros de esta directiva que en alguna ocasión durante estos meses, cabreo de por medio, han presentado su dimisión irrevocable a los pocos días o minutos, convertida en revocada admisión, ‘y no hay más problemas’, valga la antítesis. El WhatsApp interno ha tenido dimes, diretes y hasta descalificaciones cuando alguno ha perdido los nervios. Cafés y reuniones, muchas; búsqueda de acuerdos, firma de convenios, cuestiones logísticas y de gestión económica… Las exigencias de la Asociación Española de la Prensa Nacional Deportiva, los requisitos de la televisión, las ubicaciones, las actividades… no ha sido ni será (lo que queda) una labor grata ni fácil. En el fondo, Valladolid ha querido también innovar dentro de lo que la ‘tradicional’ Gala Nacional viene programando de forma repetida un año sí y otro también, así como sacar la gala a la calle, meterla en la ciudad y en el ciudadano para que todo el mundo pueda, si quiere, formar parte de ella.

La gala, la pregala, la cena oficial, el teatro, la representación histórica, las presentaciones, los actos previos de esos días, el 54º Congreso de Periodistas Deportivos en Peñafiel y Medina de Rioseco, las atenciones, los hoteles, los viajes… todavía queda mucha tela que cortar, aunque parece que las cosas van encontrando su cauce. El día de los enamorados, la capital de España acogió en el Hotel Meliá Castilla la presentación institucional de la XXXVII Gala Nacional del Deporte, que reunirá el 6 de marzo en Valladolid a una veintena de los mejores y más destacados deportistas del año olímpico 2016, junto a otros laureados deportistas de todos los tiempos, equipos y figuras emblemáticas, al lado de las personalidades y premiadores. La alfombra del Teatro Calderón ya está preparada. La retórica de Íñigo y su equipo sigue de guardia…