Los zamoranos Santiago Mezquita y Celia Lorenzo ganan La Paramada más participativa

La tercera edición de La Paramada volvió a batir todos los récords y congregó en Geria (Valladolid) a casi novecientos deportistas, entre corredores y andarines. La prueba de iniciación a las carreras por montaña se convirtió este domingo en una fiesta, coloreada por los triunfos de los zamoranos Santiago Mezquita y Celia Lorenzo, en la modalidad de 20 kilómetros; y del burgalés Carlos López y la catalana afincada en Valladolid Núria Artells, en el trazado de 11 kilómetros.

La cita cumplió con los pronósticos -menos los meteorológicos, con un día primaveral- y Mezquita (Viafarma Clínica Dental Cifuentes) y Lorenzo (Trail Run Sport Toro) se adjudicaron una tercera edición marcada por el ambiente festivo en la localidad vallisoletana.

El corredor de San Juan del Rebollar fue el mejor en la carrera de 20 kilómetros y 1.000 metros de desnivel acumulado, con un tiempo de 1:28:02, cuatro minutos menos que en 2016, una marca que sugiere que el cambio de sentido que ha experimentado la prueba vallisoletana en 2017 lleva aparejada menos dureza, pese al buen momento que atraviesa el ganador.

Mezquita lideró la prueba prácticamente desde el kilómetro uno, aunque tuvo que ser en un llano donde consiguió dejar al salmantino Manuel Tejedor, quien aún así consiguió un meritorio segundo puesto, por delante del joven palentino, de edad junior, Héctor López. El del CD Puentecillas apenas perdió seis minutos con el ganador, una demostración de la trayectoria ascendente del promesa de la selección autonómica de carreras por montaña.

Fueron los tres mejores de una cita en la que el barró no pesó, pese a las lluvias de las últimas horas, y en las que el trazado 'rompepiernas' terminó por marcar un inicio, más titubeante que en la pasada edición, pero igualmente rápido para una prueba de trail running.

La confirmación de Celia Lorenzo

En la modalidad femenina, Celia Lorenzo también cumplió con los pronósticos y logró quitarse la espina de 2016 cuando tuvo que abandonar. «No he empezado con las sensaciones que quería, pero siempre he ido primera, y me ha bastado con regular», comentó la toresana en la línea de meta.

Celia, subcampeona de la prestigiosa Transcandamia en León, a principios de año, prepara la temporada de montaña «con ilusión» y la sensación de que puede ser la campaña de su despegue en el circuito autonómico.

A la zamorana le acompañaron el podio otras dos 'paisanas', con Elena Nogueras en el segundo cajón del podio, eso sí, a más de cinco minutos de Lorenzo (1:55:47); y su compañera de equipo Laura González (1:57:12).

La tercera edición de La Paramada, con muchos corredores de montaña iniciando la temporada en los cerros vallisoletanos y otros deportistas experimentando sus primeros kilómetros con desnivel, también dispuso de una modalidad corta de 11 kilómetros y 400 metros de desnivel acumulado, en la que la llegada a meta fue mucho más ajustada, con Carlos López, primero (56:44), seguido de Eumenio Vidal (56:55) y del joven cadete del Puentecillas, Guillermo Acosta (56:58).

En féminas, la catalana Núria Artells (Solorunners) se impuso con un tiempo de 1:02:29, por delante de Patricia Sangrador (1:04:29) y de Patricia Muñoz, quien reapareció con buenas sensaciones tras su maternidad.

La carrera completó su programa con una modalidad de senderismo, en la que participaron medio centenar de andarines.