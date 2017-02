La cantera aprende de la leyenda

Herrera de Pisuerga recibió ayer con los brazos abiertos a una de las deportistas palentinas más internacionales. La gimnasta Sara Bayón ofreció una clase magistral a casi cien niñas del club Norpagym, que disfrutaron de una mañana llena de deporte en el polideportivo de la localidad. Sara Bayón comenzó a las 10:00 horas con las niñas que entrena Beatriz Aragón, amiga personal de Bayón. Hasta las 12:00 horas, pudieron mejorar tanto en el aspecto técnico como físico, con las explicaciones de una medallista olímpica y recientemente reconocida como mejor deportista palentina.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, no quiso perderse la oportunidad de compartir un rato con Bayón y las niñas de Herrera que acudieron a la clase magistral. «El vivir en el medio rural no será un impedimento para que los jóvenes puedan practicar deporte y tengan las mismas oportunidades que, en este caso, las niñas que practican gimnasia rítmica en la capital», comentó Armisén. También el alcalde de Herrera de Pisuerga, Javier San Millán, y el diputado de Deportes Gonzalo Pérez estuvieron presentes en el comienzo de la jornada.

«Hay muchas niñas con talento, me hubiera gustado ver más, porque con tantas niñas que he visto, ha sido escaso el tiempo. Estamos preparando a ver si hacemos otra en la capital. Hay mucho talento y hay mucho trabajo detrás. He dado consejos a la entrenadora de cómo guiar a estas gimnastas. Ha sido una jornada positiva para todos», explicó ayer Sara Bayón.

Tras la clase con las niñas, la entrenadora recibió un homenaje por parte de la localidad de Herrera de Pisuerga. Ya en la Casa de la Cultura, se le hizo entrega de un obsequio y se proyectó un vídeo con fotografías y recuerdos de su carrera deportiva y su paso por los Juegos Olímpicos de Río. La deportista también estuvo firmando autógrafos y haciéndose fotos con todas las personas que se acercaron a verla.

Renovación en ‘el equipaso’

El futuro de Sara Bayón sigue vinculado al equipo nacional de gimnasia rítmica, que este año ha renovado a sus componentes tras sus éxitos en Río. «Algunas de las gimnastas que fueron a Río van a pasar por quirófano y otras están muy cansadas, ya que han tenido un montón de eventos tras los Juegos Olímpicos. Las hemos dejado un año de reflexión. Están ahora preparando exhibiciones simplemente», explicó ayer Sara Bayón.

La entrenadora está preparando otra vez un buen equipo para volver a brillar en el panorama internacional. De momento, hará falta mucho trabajo, ya que como explicaba Sara Bayón, «el equipo ahora es muy inexperto y necesita un poco de rodaje en competición».