Óscar Husillos baja de los 47 segundos en Valencia

El astudillano Óscar Husillos voló ayer sobre la pista de 400 metros en el Gran Premio Ciudad de Valencia, firmando un tiempo de 46s73, que supera su mejor marca del año, conseguida en Madrid, con 47s05 y se sitúa como la novena mejor marca de la historia en España. El corredor del FC Barcelona, que ya tiene la mínima para el Europeo de Belgrado, dio un golpe de autoridad en esta distancia, ya que el segundo clasificado, Julio Arenas del AD Marathon, cruzó más de dos segundos después la línea de meta (48s76). En tercer lugar, entró Jesús Pérez, también del AD Marathon, con una marca de 49s01.

«Estoy muy contento con el resultado. El objetivo era superar la mejor marca que tenía, y lo he conseguido. No esperaba hacer hoy (por ayer) tan buen papel, aunque sí que estamos trabajando mucho para ello y me encuentro muy bien», señaló ayer, al término de la prueba, Óscar Husillos. «Ahora mismo, me he puesto segundo en el ranking de España de 400 metros», afirmó, orgulloso de su carrera.

El Campeonato de Europa de Belgrado, en el que tiene la vista puesta el astudillano, se disputará entre el 3 y el 5 de marzo. Hasta ese día hay tres citas importantes (contando esta de Valencia), donde Husillos quiere hacer un buen papel para lograr el billete directo a Serbia.

El próximo fin de semana se disputará el Campeonato de España en pista cubierta en Salamanca, donde el atleta palentino intentará entrar, una vez más, en primera posición. «Llego muy bien y con mucha confianza tras esta victoria, llego sabiendo lo que tengo que hacer, y que no me tengo que poner nervioso», afirmó. La última prueba, antes del Europeo de Serbia, es el ‘Meeting’ de Madrid, del próximo 23 de febrero, que pone punto y final a la temporada de atletismo de pista cubierta.

Óscar Husillos decidió el pasado mes de septiembre cambiar de distancia y preparar para esta temporada el 400 metros, ya que hasta ese momento siempre se había centrado en el 200, donde ha sido campeón de España. «La preparación comenzó ya en el mes de septiembre, cuando decidimos enfocar la campaña en los 400 metros, y parece que estamos trabajando muy bien por los resultados que estamos obteniendo. Estoy realmente contento con la evolución de esta temporada», concluyó el atleta.