«No hay ni el más mínimo atisbo de animadversión hacia Castilla y León»

El recientemente elegido presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, se mostró sorprendido por las declaraciones que Gerardo García Alaguero, su homólogo en la Territorial de Castilla y León, realizó el pasado domingo con motivo del XXIX Cros Internacional Ciudad de Valladolid, cuando comentó que no tenía contacto alguno con el principal dirigente nacional. Y es que en las pasadas elecciones a la presidencia de la Federación Española, celebradas a finales de noviembre, Raúl Chapado, abulense y exatleta olímpico, obtuvo 105 votos en la asamblea, por los 48 del segundo candidato, Isidoro Hornillos, vallisoletano y presidente de la Federación Gallega, a quien apoyaba la cúpula de la Federación de Castilla y León.

Raúl Chapado manifestó sentirse sorprendido por esas declaraciones: «Durante el período de candidatura fui a Valladolid a exponer mi proyecto y estuve conversando sin problemas con Gerardo García. Después de las elecciones hemos tenido la asamblea general, la gala del atletismo y una reunión con todos los presidente de las federaciones territoriales, y el presidente de Castilla y León no acudió a ninguna de ellas. Después incluso he enviado un correo a todas las federaciones territoriales para poder visitarlas y mantener reuniones con cada una de ellas, pero tampoco Castilla y León nos ha contestado».

El presidente de la Federación Española de Atletismo se siente en cierto modo dolido personalmente. «Bajo ningún concepto hay ni el más mínimo atisbo de animadversión hacia Castilla y León; antes al contrario, he defendido la camiseta de la selección de Castilla y León durante 18 años como atleta. Entiendo que en el período de candidatura cada cual defienda un proyecto, pero una vez pasado, lo que queda es el atletismo y es lo que debemos defender y promocionar todos. En este sentido, tiendo la mano a todos los que vienen trabajando y trabajan por y para el atletismo».

También reconoció Raúl Chapado que «este próximo mes de marzo hay un Campeonato de Cros por Autonomías en Gijón donde sí ha confirmado su presencia el presidente de la Territorial de Castilla y León».

El máximo dirigente nacional deseó «los mejores éxitos para el actual directiva de la Federación Territorial de Castilla y León porque eso significará éxitos para el atletismo». «Ojalá –añade– pueda volver a alcanzar el nivel de años atrás cuando era un hervidero de grandes estrellas nacionales. Por mi parte, tienen las puertas abiertas de la Federación Española. Todo lo referente a Castilla y León me resulta especial porque soy abulense y siempre estaré dispuesto a ayudar al atletismo de Castilla y León».

Independiente

Chapado defiende que la presidencia de la Española se la ha ganado «a base de exponer en infinidad de reuniones un proyecto serio, acorde con los tiempos y de renovación». «Me he hecho casi 50.000 kilómetros para intentar explicar mi idea de lo que debe ser una Federación y no creo que se me pueda achacar ni una sola frase en contra ningún otro candidato. Y creo que la Asamblea entendió el mensaje al votarme 105 representantes, por 48 del otro candidato. Creo que Raúl Chapado representa la independencia y quizás por ello, en mi nuevo proyecto de directiva, hay personas que no me han votado. No soy de buscar polémicas o enfrentamientos, sino de diálogo y puntos de encuentro, donde el beneficiado sea siempre el atletismo», explica.

Quizás por ello, no comprende muy bien que la Federación de Castilla y León prácticamente se haya inhibido a la hora de apoyar el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta que se va a celebrar en las nuevas instalaciones de Salamanca, y donde se darán cita los mejores atleta españoles del momento. En este sentido, desde la federación territorial se ha criticado la gestión privada de la pista salmantina, que provoca unos costes para la práctica del atletismo. «Sé que las relaciones entre el Ayuntamiento salmantino y la Federación de Castilla y León son buenas porque tiene firmados convenios de colaboración y ayudas, y en cuanto a esa gestión privada, ahora las administraciones públicas suelen inclinarse por este tipo de gestión donde no sale gratis».

Proyectos

Chapado, nada más acceder al cargo de presidente, propuso, y se aprobó, la limitación a tres de los mandatos presidenciales (el anterior, José María Odriozola estuvo en el cargo 27 años). «Mi candidatura representa un proyecto y trabajaré todo lo posible para poder cumplirlo, pero no voy a estar aquí siempre», comenta Chapado, quien, después de la reforma estructural de la propia Federación, se pondrá a trabajar en unos planes deportivos objetivos para los años olímpicos 2020 y 2024.

Uno de sus principales retos es intentar hacer visibles los beneficios tangibles e intangibles del atletismo ante las administraciones y los patrocinadores. «Debemos hacer especial hincapié en los retornos que tienen los campeonatos o cualquier otra competición y práctica del atletismo», y en este sentido destacó, por ejemplo, el Campeonato de España Infantil que se celebrará en Valladolid en junio.

Por otro lado, destacó que gracias a los planes de saneamiento anteriores y a los ajustes en muchas parcelas, «la Federación Española de Atletismo está saneada y puede hacer frente, con un presupuesto de alrededor de los 10 millones de euros, a una subida significativa de las ayudas a los estamentos de atletas, entrenadores y jueces árbitros». «Somos un deporte complejo. No es como el fútbol, con una serie de categorías, sino que en el atletismo se dan un sinfín de especialidades. Pero la intención desde la Federación Española es ayudar principalmente a los atletas que forman parte de la selección nacional», anuncia.

En cuanto al dopaje, Raúl Chapado fue miembro de la Comisión Antidopaje de la Federación Española, y también ha colaborado con la Unesco en esta materia. «Desde 2013 es la Agencia Española Antidopaje la que dicta las normas en este sentido y nosotros como Federación debemos acatar, apoyar y ayudar en todo momento y siempre que se nos solicite».