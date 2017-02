La cara B de Rafa Guerrero

Con el trasfondo de los valores que se pueden aplicar al deporte, Rafael Guerrero Alonso (exárbitro internacional de fútbol y colaborador en medios de comunicación) ha sido otro de los invitados de la Semana de la Familia del Colegio Claret, que bajo el título ‘A Tu Salud’ se celebra con la intención de difundir y conocer qué planteamientos son beneficiosos o no para que los hijos tengan un desarrollo saludable, con independencia del nivel de actividad física que practiquen, apostando por la mejora de los hábitos cotidianos.

Todavía hay quien se acuerda de aquel mes de septiembre de 1996 y del partido entre el Zaragoza y el FC Barcelona. Protagonizó una de las imágenes más recordadas del fútbol español. Penalti y expulsión. Marcó su vida. Un partido. Los otros 314 en Primera División y otras 174 internacionalidades están ahí, un poco más escondidos. «En aquellos momentos sientes que el mundo se te viene encima; me sentí perseguido y no había matado a nadie. De ahí surgió una frase (aquel ‘Rafa no me jodas’) que nadie dijo y me la comí, pero no pasa nada. Miré hacia adelante y preferí ver el lado positivo. Yo prefiero otra frase; esta es mía. Si no sabes dar lo que de tu suerte recibes, ¿para qué vives?».

Rafa Guerrero trató el tema de los valores que se pueden aplicar al deporte e insistió mucho a los niños que asistieron al acto en la educación, en los valores de la familia (los consejos de los padres) y sobre todo en los idiomas; en aprender inglés, contando simpáticas y divertidas anécdotas que le sucedieron en torneos internacionales precisamente por no saber inglés. «No os voy a decir que hay que estudiar, porque eso ya lo sabéis, pero es necesario. Tener confianza en vosotros mismos; la meta ya llegará», les dijo.

Hizo reír a los niños y a los mayores con su simpatía, su carácter afable, recordando el día que olió la colonia de Beckham durante un partido entre el Manchester United y el Juventus, «y acerté cuál era»;los gestos de ayuda de Casillas, Puyol, Fernando Hierro... o que expulsó incluso a su padre, recordando con cariño que fue su madre quien le regaló su primer uniforme de árbitro.

Natural de Trobajo del Camino, tiene claro que en el deporte base deben arraigarse los valores que luego, en la alta competición, ya no tendrán cabida. Es precisamente en las categorías inferiores donde más se debe ayudar al árbitro y en las que el sentido de la autoridad no debe de ser malinterpretado.

También opinó que la mayoría de los problemas que hay en el fútbol «son de la sociedad, de falta de respeto, de falta de educación. Se insulta sin rubor, pero eso no viene del fútbol; es un problema nuestro, de todos», dijo.

Otra de las cuestiones obligadas es la aplicación al fútbol (y al arbitraje) de las nuevas tecnologías. «Estoy a favor... y en contra. Eso de parar una jugada... Solamente estoy a favor en el caso del gol fantasma. En lo demás, no lo veo».

También tuvo lugar una exposición de actividades organizadas por futbolbaseinternacional.com, a cargo del director comercial Fernando Luque. Explicó a los asistentes la oferta deportiva en la que vienen trabajando desde hace ya ocho años y a la que invitó a participar a los clubes locales.

Antes de esta conferencia, y dirigida a los padres, tuvo lugar un taller del Departamento de orientación bajo el título ‘¿sabes ya qué deporte le conviene a tu hijo?’, criterios educativos para la realización de la actividad física de iniciación.