Álvaro de Arriba logra la mínima para el Europeo de Belgrado de pista cubierta en Antequera

Sabía que la tenía en las piernas y no quería esperar más para lograr la mínima en los 800 metros para el próximo Campeonato de Europa de pista cubierta que se celebrará en Belgrado del 3 a 5 de marzo. El pasado jueves Álvaro de Arriba se quedó con la miel en los labios al lograr 1:48:57 -el registro requerido es de 1:48:50- y el sábado se puso en carrera con su entrenador Juan Carlos Fuentes para viajar hasta Antequera para disputar el Campeonato de Andalucía bajo techo. Allí, el atleta del FCBarcelona paró el crono ayer en 1:47:57, casi un segundo menos de lo requerido para el Europeo de pista cubierta y se queda muy cerca del registro que logró el pasado sábado en Karlsruhe el récordman español de la distancia, el sevillano Kevin López, que logró 1:47:04.

El actual campeón de España de 800 al aire libre hizo ayer una carrera prácticamente. Le había pedido a la liebre Alberto Guerrero que le lanzará en los primeros 450 metros y a partir de ahí el séptimo mejor de Europa al aire libre el pasado verano, apretó los dientes en solitario para acabar sellando su mínima que en teoría debe llevarle a Belgrado. Cada país puede llevar al Campeonato de Europa un máximo de tres atletas por prueba y en el que caso de que haya más corredores con mínima por prueba, el Campeonato de España absoluto que se celebra el 18 y 19 de febrero en Salamanca será determinante. Álvaro de Arriba estará como es lógico en la cita de Salamanca para intentar darle una gran alegría a sus paisanos.

«Sabía que estaba en forma y tras no lograrla en Madrid no queríamos esperar mucho», señala Álvaro de Arriba, que añade sobre la carrera de ayer que «me he sentido muy cómodo y suelto. Sé que estoy para menos que la marca que he conseguido, pero ahora ya me quito un peso de encima y afrontará las próximas citas con mayor tranquilidad».

Con la mínima ya en el bolsillo, ahora Álvaro de Arriba y su entrenador deben decidir el ‘nuevo’ camino para hacia el Europeo. En principio tenían previsto acudir el próximo viernes al GP de Atletismo en Pista Cubierta Ciudad de Valencia, pero ahora esperarán unos días antes de tomar una decisión definitiva.

Salamanca y Madrid seguras

Lo que sí es seguro es que tras el Nacional de Salamanca, el atleta del FCBarcelona -reciente ganador de la Copa del Rey con su club- estará en la Reunión Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid del viernes 24 de febrero, como cita previa antes del Europeo de Belgrado.