Con la presencia del psicólogo deportivo José Manuel Beirán, el Colegio Claret, inauguró su Semana de la Familia que, en esta edición, lleva por título 'A tu salud' y que pretende ayudar, tanto a padres, como a quienes trabajan con niños y jóvenes, a encontrar las herramientas que les permitan hacer que éstos crezcan y se desarrollen de forma plena.

El que fuera escolta del equipo nacional de baloncesto en los años 80, se ganó al público asistente al salón de actos de los Misioneros y confirmó ser un experto en la trasmisión de conceptos que, bajo la metáfora del deporte, son perfectamente extrapolables a cualquier otro ámbito de la vida porque, como se coge en el título de su intervención, los padres también juegan y lo hacen desde distintas perspectivas.

Beirán entiende la práctica deportiva como una excelente oportunidad para conseguir «aplazar las recompensas». Ante un mundo, en el que los hijos lo quieren todo y lo quieren ya, el deporte demuestra que, para conseguir lo mejor, hay que trabajar durante mucho tiempo.

Además, muchas veces el mero hecho de decidir la modalidad deportiva que desean practicar se convierte en su primera decisión importante y con ella adquieren los compromisos que lleva aparejados y se confirma que su mayor motivación es cuando se dan cuenta que están aprendiendo algo y, por eso, hay que apostar por la creatividad del jugador que verá en el refuerzo social de las personas que son importantes para él, el mejor de los premios.

La experiencia, tanto en su trabajo anterior, con la cantera del Real Madrid, como con deportistas profesionales, le lleva a asegurar que hay que ser consciente de que no todos los niños tienen la misma velocidad de desarrollo y cuando esto no se entiende, y las expectativas no se cumplen, llega la frustración que algunos no son capaces de superar y abandonan.

Especialmente ilustrativa fue la figura de entender la vida como una película en la que, cada uno tiene su papel, y el de los padres no será el de meros figurantes, pero tampoco serán los protagonistas de la misma. Tendrán que ser un apoyo, estar ahí, hacerle respetar sus compromisos y dar seguridad.

Para este medallista olímpico en Los Ángeles 84, el deporte es una oportunidad estupenda para comunicarnos con nuestros hijos, respetando sus tiempos y sus espacios y teniendo claro que esa práctica deportiva aportará una fortaleza mental basada en tres pilares: la asunción del compromiso, el control que nos permite a qué atribuir los resultados obtenidos y, por último, deberemos ver todo, en la vida, en clave de reto y no de amenaza.

El próximo lunes, 6 de febrero, continúa la Semana con la intervención, a las 18:30 horas, del ex-colegiado internacional, y mediático colaborador, Rafa Guerrero que hablará de 'El Fútbol y la Vida'. Con posterioridad se desarrollará una exposición de la empresa Fútbol Base Internacional en la que explicarán toda la oferta de actividades que proponen a los clubes segovianos para la presente temporada.