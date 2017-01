A por la duodécima

La duodécima victoria consecutiva es el objetivo que tiene el CPLV en su visita a la pista del Castellbisbal catalán, en la liga Elite masculina. Líder invicto con once victorias en las jornadas disputadas, aspira este sábado (18:00 h.) ae mantener la racha. El Castellbisbal ocupa la sexta plaza.

Nathan Sigmund cuenta con las bajas de David Pérez, Guille Jiménez, Mario Díez y Jose, además de no poder desplazar a Jeff Perry, por lo que ha convocado al joven Edu Arranz, de 16 años, para el desplazamiento a tierras catalanas, donde el conjunto local no ha perdido aún en su feudo, sumando tres victorias y un empate. Ilde Olmedo es su entrenador-jugador, aunque por el momento solo está ejerciendo la primera opción; y en lo que va de temporada su mejor jugador está siendo Pol Olivella que, tras jugar en Francia y volver a España, acumula 10 goles. Kilian Alfaro, que se ha perdido los dos últimos partidos; o Lluis Torres, ex de Rubí, son otros de sus hombres referencia.

Los vallisoletanos se impusieron en el encuentro de la primera vuelta por 5-1, con triplete de Marcos Pérez y otros dos tantos de Saku Tuominen, en un encuentro que no se resolvió hasta la segunda parte.

Además de Liga Elite, el CPLV disputará este fin de semana la segunda sede de la Liga Nacional infantil. Tras ganar sus tres encuentros de la primera, disputada en Valladolid, los pucelanos afrontan tres nuevos duelos en Jujol. Dos se jugarán el sábado, ante CDE PL Madrid, a las 13:15 horas; y frente a Rubí, a las 19:30 horas; para cerrar la sede el domingo, a las 8:30 horas, contra Tres Cantos. Alejandro Morán y Juan Tribiño, en portería, estarán acompaños de Daniel Gutiérrez, Daniel Díez, Javier Tordera, Pablo Tribiño, Andrés Baños, Andrés Esgueva, Pablo Martín, Lucía Rubia, Irina Martínez, Paula Prado, Alejandra Vallejo, Pablo Sousa, Alejandro Cabezas y Pablo Sierra.