El CPLV ya conoce a sus rivales de 'Champions'

El CPLV ya conoce a sus rivales en la primera fase de grupos de la 'Champions League', que se disputará del 2 al 5 de marzo en Valladolid. La competición, que vuelve a la capital castellana varios años después, reunirá a los doce mejores clubes del Viejo Continente y cambia de formato. En esta ocasión se disputarán dos fases de grupo. En la primera se distribuirán los doce en tres grupos de 4 equipos, jugando todos contra todos a una vuelta y clasificándose lo dos primeros para la siguiente fase, mientras que los dos últimos jugarán la llamada Copa Presidente.

En esa primera fase, el CPLV ha quedado encuadrado en el grupo C, tras el sorteo realizado por el Comité Europeo de hockey línea, con el Milan, campeón de la Liga italian; el Norton, campeón de la británica; y el Nordhessen Hornets alemán. En el A estarán el Rubí, el Rethel francés, el Olomouc checo y el Oberruti Sins suizo. En el B jugarán el Espanya, el Garges francés, el Linth suizo y el The Chap’s belga. En esta fase no se podían enfrentar entre sí clubes del mismo país y había un orden establecido en función de la clasificación en la última edición de la 'Champions'.

La competición en esta fase se jugará el 2 y 3 de marzo tanto en Canterac como en Los Cerros, ya que la infraestructura de la Copa necesita de ambos pabellones. Los dos primeros se meterán en la fase final de esta Champions, que se jugarán también en formato grupos, en este caso en dos de tres conjuntos. Se volverán a medir todos contra todos, íntegramente en la jornada del sábado, 4 de marzo. De esta última fase saldrán los dos clasificados por grupo para las semifinales, que se disputarán el domingo por la mañana, dejando la final para el domingo por la tarde, a partir de las 17.30 horas.

El CPLV lleva trabajando desde el comienzo de la temporada primero para conseguir la organización de esta Copa de Europa y ahora para que toda la infraestructura funcione a la perfección. El club ya sabe lo que es acoger esta competición, la más importante de clubes de Europa. Lo hizo en 2007 y repitió en 2011. Y sabe lo que es ganarla en otras tantas ocasiones, en 2010 y en 2011. En esta ocasión buscará de nuevo ser profeta en su tierra. De momento ya sabe los primeros rivales, el formato de la competición aunque hasta entonces aún debe afrontar varios partidos ligueros.