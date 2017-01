España sufre para alcanzar los octavos

España sufrió lo indecible e inesperado ante un Brasil que demostró que no hay peor cuña que la de la propia madera. Los ex discípulos de Ribera se subieron a las barbas a los Hispanos, que no tuvieron su día en ataque, con fallos clamorosos que hicieron héroes a los guardametas Almeida y Santos, y ello lastró las opciones de España. Solo en el último minuto pudo poner distancia suficiente para conseguir el pase a cuartos de final.

Brasil propuso una defensa 5-1 muy abierta, con la que pretendía evitar el juego combinativo español, algo que apenas consiguió a lo largo de toda la primera mitad, porque el ataque hispano superaba, con enorme facilidad, el entremado defensivo brasileño. Sarmiento o Rául Entrerríos ganaban enseguida la superioridad y colocaban a sus compañeros en ventaja para lanzar, pero ahí fallaron estrepitosamente todos los hombres de Jordi Ribera. El portero Almeida se convirtió en un autentico muro durante má de diez minutos, en los que los hispanos fallaron seis lanzamientos desde los seis metros, incluidos un par de rechaces.

A pesar de ello, Brasil solo se escapó hasta un 11-8 (min. 18) que obligó a Jordi Ribera a parar el partido. Y es que el problema era que la defensa hispana no era capaz de evitar el lanzamiento de Langaro o los pases al pivote Pozzer, y sin hacer un gran partido, Brasil iba por delante en el marcador. Goñi sustituyó a Canellas en el centro de la zaga y el equipo español ganó en intensidad para alcanzar el 12-11 en apenas tres minutos. La cuestiónera afianzar un poco la defensa pero para ello era necesario un ritmo de juego que las exclusiones (cuatro para España en este primer período) impidieron consolidar.

Así, mientras en ataque España encontraba soluciones para anotar, atrás seguía sin poder frenar la sangría de goles, con un Pérez de Vargas desaparecido. Raúl Entrerríos empató (16-16) pero la exclusión de Balaguer permitió a los brasileños irse al descanso con un insólito 18-16. Insólito por la ventaja brasileña, pero más aún por el enorme número de goles encajados por la selección española, la cuarta mejor defensa del campeonato y la segunda menos sancionada hasta el día de ayer.

La segunda mitad comenzó con Corrales en la portería, y el futuro portero del PSG entonó al conjunto hispano con sus paradas. Y es que la defensa española mejoró notablemente, con más ayudas y bloqueando a los lanzadores brasileños. Pero el problema seguía estando arriba, a la hora de finalizar las jugadas. Brasil tomó tres goles de ventaja pero la exclusión de Langaro esfumó las diferencias y Aguinagalde puso a España por delante (20-21). Parecía que el equipo de Jordi Ribera empezaba a carburar, pero mientras en ataque se padecía en exceso por las paradas de Almeida o los penaltis detenidos por Santos, en defensa los hispanos eran incapaces de poner un sello al ataque con siete hombres que propuso Brasil.

Los empates se sucedían y España era incapaz de cobrar más ventaja por sus propios errores. El cronómetro se aproximaba al minuto 60 y la igualdad mandaba el electrónico dejando a la lotería de los últimos instantes la resolución del encuentro. Los Hispanos desperdiciaron la segunda exclusión de Langaro, que debió ser roja directa, pero después sentenciaron el partido con la exclusión de Toledo y Dujshebaev puso el 26-28 que dejaba el partido resuelto a falta de medio minuto.

ficha técnica 27 Brasil Almeida(16 paradas y 1 gol), Silva (7), Toledo (3), Pozzer (4), Chiuffa (5, 3 de penalti)), Langaro (5)y Novais (2) –siete inicial–, Santos (2 penaltis), Guimaraens, Teixeira, Torriani, Cándido, Ceretta, Moraes, Ponciano, Dutra.

28 España Pérez de Vargas (4 paradas), Ángel Fernández (3), Dujshebaev (5), Cañellas (5), Viran Morros, Guardiola, Balaguer (4) –siete inicial–, Corrales (7 paradas), Gurbindo, Víctor Tomás, Valero Rivera (4, 2 de penalti), Raúl Entrerríos (1), Sarmiento (2), Aguinagalde (4), Goñi y Figueras. parcial cada cinco minutos 3-3, 5-5, 8-6, 11-9, 14-13, 18-16, 19-16, 20-20, 23-23, 24-25, 26-26 y 27-28. árbitros Brunner y Salah (Suiza). Exclueron a Ponciano (min. 17 y 25), Langaro (min. 52) y Toledo (min. 57) y a Dujshebaev (min. 9), Virán (min. 16), Goñi (min. 25 y Balaguer (min. 28). incidencias Partido disputado en L’Arena de Montpellier.

Croacia, posible rival

Tras el triunfo del combinado español, los de Jordi Ribera deberán esperar hasta última hora de hoy domingo para conocer su rival en cuartos de final, ya que saldrá del enfrentamiento entre Croacia y Egipto, con los croatas como grandes favoritos. Por su parte, Noruega se medirá en cuartos al vencedor del Hungría-Dinamarca, un partido muy igualado, mientras que la anfitriona Francia lo hará ante el vencedor del Bielorrusia-Suecia, con los suecos como favoritos. Por último, Eslovenia, que derrotó a Rusia, tendrá seguramente como rival a Alemania, que se mide hoy a Catar.