El Canicros de Arroyo reúne a 150 participantes

Arroyo de la Encomienda acogió en la mañana del domingo la quinta edición de su Canicross, organizada por la sección de Mushing del Club Atletismo Arroyo y la concejalía de deportes del propio ayuntamiento, con la participación de más de 150 atletas y sus correspondientes mascotas. La salida y meta estaban situadas en el Parque del Socayo, en un fantástico espacio al aire libre, amplio entorno natural a orillas del Pisuerga en Arroyo núcleo, mientras que la prueba se corrió por el circuito del parque lúdico de La Vega, de tierra y asfalto.

Se trataba de la segunda prueba dentro de la I Liga Mushing Valladolid, que se celebra este año por diferentes enclaves de la provincia de Valladolid. Estas pruebas constan de las disciplinas de Bikejoring, Patín y Canicross. Pese a la helada caída durante la noche, la prueba se celebró con sol y hasta buena temperatura, en una mañana agradable. Zaratán acogerá la tercera prueba el próximo 5 de febrero, mientras que Viana de Cega lo hará el 26 de febrero, cerrándose el circuito el 5 de marzo en San Martín de Valvení. Varios corredores aprovecharon ayer para mejorar su puesta a punto de cara al campeonato de Castilla y León, que se celebrará en Puerto de Vegarada (León) los próximos 11 y 12 de febrero. Destacó la prueba infantil, celebrada a última hora de la mañana, corrida por una cuarentena de atletas, ganada con gran poderío por María Martínez Gredilla, de Arroyo, con su perro Kobe. José Manuel Barrio, alcalde de Arroyo, acudió a la entrega de premios, acompañado por el concejal José Otero.

La prueba absoluta de Canicross se corrió sobre 5,5 kilómetros, ganada en chicas por Emma Pérez, del Mushing Arroyo, seguida de Laura Sastre, del Solorunners Burgos, y de Diana Cobreros, también del Mushing At. Arroyo. En chicos Carlos González Flórez, del Sportlosofy paró el crono en 18´39”, por delante de Óscar Olmo, del Parquesport y de Antonio Tomás, del Ojanco. En la prueba popular, sobre 3,2 kilómetros, ocuparon los podios María Jesús Vega (Club Mushing León), Laura Rivas (Mushing At. Arroyo), y Rebeca Mediavilla (Canicross Burgos), mientras que en la prueba masculina subieron al cajón Pablo Turrado (Club Mushing León), y Mario González Zarzosa e Ignacio Núñez Azpeleta, ambos del Mushing At. Arroyo). Las pruebas comenzaron de manera individual, al estilo de las pruebas contra reloj, a intervalos de 10 segundos, para evitar enganchones entre los canes, propias de los instantes de nerviosismo que se viven en las salidas de estas pruebas.

En la modalidad de Bikejoring, sobre 4,3 kilómetros, ocuparon las tres primeras plazas Pablo Enjuto, Noé Velázquez (ambos del Mushing At. Arroyo), y María Valdeolmillos (Canicross Burgos). En la modalidad de Patín los puestos de privilegio fueron para Joel Sanz, José Javier Unceta (ambos del Canicross Burgos), y Roberto Castro, del Mushing Atletismo Arroyo.